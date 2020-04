Erste Hilfe für Azubis

Fünf Experten beantworteten per Video-Chat brennende Fragen von Lehrlingen in Corona-Zeiten

02. April 2020, 21:27 Uhr

kiel | Eine typische Konstellation in diesen Tagen: Ein Unternehmen fährt ein Zwei-Schicht-System, um bei Quarantäne-Maßnahmen zumindest einen Teil der Belegschaft im Einsatz halten zu können. Doch dadurch sind alle maximal sechs statt acht Stunden pro Tag tätig. Müssen die Auszubildenden diese täglich zwei Minusstunden irgendwann nacharbeiten?

Nein, sagt Therese Seeck, Ausbildungsberaterin der Industrie- und Handelskammer Flensburg. „Minusstunden können für Azubis nicht anfallen, weil Betriebe auch in außergewöhnlichen Situationen eine Pflicht zur Ausbildung haben.“ Etwa, indem die übrigen zwei Stunden „ausbildungsbezogen zu Hause eingesetzt werden“. Etwa „in Form von Selbstlernzeit“ zur Vertiefung bisheriger Inhalte oder zur Vorbereitung auf künftige Themen. Torben Flohr, Ausbildungsberater der Handwerkskammer Lübeck, ergänzt: „Betrieb und Lehrling können die Situation auch nutzen, um die von der Berufsschule zur Verfügung gestellten Materialien gemeinsam aufzuarbeiten. „Da ist Kreativität gefragt“.

Eineinviertel Stunden lang beantworteten Seeck und Flohr gestern gemeinsam mit drei anderen Experten Fragen zum Thema Berufsausbildung in Corona-Zeiten. Unsere Zeitung hatte sie zu einem Video-Chat zusammengeholt, der live auf shz.de übertragen wurde – mit der Möglichkeit, direkt unter dem Video Fragen zu stellen.

Ein junger Mann schilderte etwa, die Azubis seiner Firma würden gezwungen, jetzt zwei Wochen Urlaub zu nehmen. Eine angehende Hotelfachfrau erzählte, ihr derzeit verwaister Betrieb habe ihr mit dem Hinweis auf ihre Probezeit gekündigt. Dagegen könne sie leider nichts tun, erklärte zum letzteren Fall Andre Wolk, einer von 16 Regionalen Ausbildungsbetreuern in Diensten des Landes. Während der Probezeit brauche es keine Angabe von Gründen für ein Kündigung, ob Corona-Zeit oder nicht – möge es auch jetzt umso schwieriger sein, einen alternativen Arbeitgeber zu finden. Anders beim Zwangsurlaub: So rigide könne er nicht verordnet werden, meinte Seeck. Allenfalls ein Kompromiss ist für die IHK-Frau denkbar, etwa, indem man sich einverstanden erklärt, anteilig die paar Urlaubstage zu nehmen, die ihm für die bisher absehbare Zeit des Kontaktverbots zustehe. Weitere Anregung Seecks: Betriebe im Leerlauf könnten Azubis auch befristet ausleihen an solche mit Extra-Bedarf, etwa im Lebensmitteleinzelhandel.

Die häufigste Frage war: Bekommen Azubis Kurzarbeitergeld? Peter Gorzkulla-Lüdemann, Geschäftsfeldleiter Ausbildung der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel: Ja, aber erst sechs Wochen, nachdem ihr Betrieb für die sonstige Belegschaft Kurzarbeit beantragt hat. So lange haben die Azubis nach dem Berufsbildungsgesetz Anspruch auf die Fortzahlung ihrer normalen Bezüge.

Ein Hotelier aus Schleswig meldete sich mit dem Einwand, dies fördere nicht gerade die Ausbildungsbereitschaft in seiner Zukunft. Die Politik müsse dringend auch für Azubis sofort Kurzarbeitergeld möglich machen. „Die Regelung mag viele jetzt vor eine Herausforderung stellen“, erkennt Gorzkulla-Lüdemann. „Die Idee dahinter war, alles zu tun, um ein Ausbildungsverhältnis fortzusetzen, Kurzarbeit ist Ultima Ratio.“

Viele beschäftigen auch verschobene Prüfungstermine. Immerhin geht Gerhard Müller, Leiter des Regionalen Berufsbildungszentrums Wirtschaft in Kiel, nicht davon aus, dass deswegen sogar das Ausbildungsjahr verlängert werden muss. Wie es mit dem Berufsschulunterricht weitergeht – dazu rechnet er in der nächsten Woche mit genaueren Hinweisen aus dem Bildungsministerium.

Und was ist mit allen, die im ab August startend en neuen Ausbildungsjahr nach einer Lehrstelle Ausschau halten? Jetzt, wo vielfach der betriebliche Alltag durcheinandergewirbelt ist? Alle fünf Fachleute waren sich einig: Der Fachkräftemangel vieler Branchen werde nach Corona nicht behoben sei. Deshalb unisono der Appell: Einfach weiter sein Glück mit Bewerbungen probieren, etwa über die Jobbörse der Arbeitsagentur oder die Ausbildungsbörsen der Kammern.