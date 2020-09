Erst schlafmützig, dann souverän

DFB-Pokal: Holstein Kiel verdaut frühen Rückstand und bezwingt Oberligist Rielasingen-Arlen mit 7:1

Avatar_shz von Matthias Wohlrab

13. September 2020, 15:42 Uhr

Kiel | Ein Stolperer zu Beginn wirkte sich nicht nachhaltig aus, am Ende war es für Holstein Kiel dann doch der erwartete Spaziergang in die 2. Runde des DFB-Pokals. Mit 7:1 (5:1) setzte sich der Fußball-Zweitligist gestern gegen den baden-württembergischen Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen durch. „Wir mussten uns nach dem 0:1 kurz schütteln“, gab Holsteins Fin Bartels zu. Später habe man „gut kombiniert und solide gespielt, es aber in der 2. Halbzeit ein bisschen schleifen lassen“, meinte der routinierte Offensivakteur.

Gestern präsentierte sich der krasse Außenseiter, der das Heimrecht auf Grund der daheim nicht zu erfüllenden Hygiene-Bestimmungen an die Kieler abgetreten hatte, trotz langer Anfahrt und ungewohnter Umgebung alles andere als müde, sondern sofort hellwach und hochkonzentriert. Ganz im Gegensatz zu den „Störchen“: Das Team von Trainer Ole Werner leistete sich gleich bei der ersten Standardsituation einen Sekundenschlaf. Nach einer Ecke ließ die Defensive Daniel Niedermann am ersten Pfosten an den Ball kommen, den der Abwehrspieler im langen Eck unterbrachte. Neuzugang Thomas Dähne, der im Tor den Vorzug vor Ioannis Gelios erhalten hatte, war machtlos (3.).

In der Folge wurden die Kieler ihrer Favoritenrolle jedoch mehr und mehr gerecht. Gut zehn Minuten dauerte nach dem frühen Schreck die Aufwachphase, dann sorgte Kapitän Hauke Wahl per Kopf für den Ausgleich (15.) – und nun bog Holstein zügig auf die Siegerstraße ab. Janni Serra (19.), Jaesung Lee (22., 24.) und Fin Bartels (29.) sorgten für den 5:1-Pausenstand. Im zweiten Durchgang verflachte die Partie. Holstein ließ es etwas ruhiger angehen und legte durch Finn Porath (63.) und Fabian Reese (86.) nur noch zwei Treffer nach.