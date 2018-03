Erschlagen wegen einer Tasse Kaffee

von shz.de

26. März 2018, 15:20 Uhr

Er lag drei Tage lang gefesselt in der Nachbarwohnung – dann wurde Gerwin L. (61) von seinem Nachbarn mit einem Hammer erschlagen. Was genau im vergangenen Oktober in dem Haus einer Mehrfamilienhaussiedlung in Schleswiger geschah, das wird vermutlich in gut zwei Wochen bekannt werden, wenn der Nachbar sich vor dem Flensburger Landgericht wegen Totschlags und Freiheitsberaubung verantworten muss. In der Untersuchungshaft hat der 52-Jährige ein umfassendes Geständnis abgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass er dieses zum Prozessauftakt am 12. April wiederholen wird.

Schon länger bekannt war, dass Gerwin L., ein zurückgezogen lebender Zivilangestellter der Bundeswehr in Jagel, mit seinem Nachbarn im Streit lag. Mitte Oktober eskalierte dieser Streit offenbar. Auslöser soll eine Tasse Kaffee gewesen sein, nach der das Opfer den Täter fragte. Es flogen Fäuste, Gerwin L. ging bewusstlos zu Boden. Daraufhin soll der Nachbar ihn gefesselt, geknebelt und drei Tage lang in seiner Wohnung gefangen gehalten haben. Dann erschlug er ihn mit einem Hammer.

Auf einen genauen Todeszeitpunkt legen sich die Ermittler nach wie vor nicht fest. Die Tat dürfte sich aber in den Tagen vom 16. bis zum 21. Oktober ereignet haben. Am 16. Oktober, ein Montag, war Gerwin L. in Jagel nicht zur Arbeit erschienen. Sein Vorgesetzter ging dem Fernbleiben aber offenbar erst einige Tage später nach. Es dauerte bis zum 10. November, bis die Polizei eine Vermisstenmeldung veröffentlichte. Zu diesem Zeitpunkt dürfte Gerwin L. schon seit drei Wochen tot gewesen sein. Noch einmal fast zwei Wochen später, am 22. November, stürmte die Polizei dann nach einem Hinweis aus der Bevölkerung mit einem Spezial-Einsatzkommando (SEK) die Wohnung des Nachbarn – und fand die Leiche des Opfers.

Das Landgericht hat fünf Verhandlungstage vorgesehen. Wenn alles nach Plan läuft, fällt das Urteil am 3. Mai. Zum Hergang der Tat dürften die Verhandlungstage nach dem Geständnis, das die Ermittler als vollständig und glaubhaft einstufen, keine wesentlich neuen Erkenntnisse liefern. Zeugenaussagen könnten jedoch Antworten auf die Frage geben, wie ein Streit zwischen Nachbarn solche Ausmaße annehmen konnte, dass er mit einem tödlichen Verbrechen endete. Dies könnte bedeutsam dafür sein, ob das Gericht den Angeklagten wegen Totschlags (fünf bis 15 Jahre Freiheitsstrafe) oder wegen Mordes (lebenslänglich) verurteilt. Für einen Mord müssen bestimmte Merkmale wie Habgier oder Heimtücke vorliegen, die die Staatsanwaltschaft bisher nicht nachweisen konnte.