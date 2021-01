Ernstfall mit Probe-Charakter

Server-Abstürze erschweren Start des digitalen Distanzlernens nach den Weihnachtsferien / Kapazitäten für Video-Unterricht andererseits nicht ausgeschöpft

11. Januar 2021, 20:51 Uhr

kiel | „Papa, das steht irgend etwas mit ,bad’ auf dem Monitor“. Gefühlt zum zehnten Mal stürmt der elfjährige Leon gestern Morgen in das Arbeitszimmer seines Vaters und reißt ihn aus dessen Home-Office-Pflichten. Gemeinsam kommen sie zumindest in den digitalen Vorraum der für 8 Uhr vom Englischlehrer angesetzten Videokonferenz. Weiter schafft es aber der computer-affine Vater auch nicht. Das System des Kieler Gymnasiums geht in die Knie. Leon sieht auf dem Bildschirm zwar einen Teil seiner Klassenkameraden, Kommunikation mit ihnen ist aber nicht möglich. Er kann sich zum Glück noch das PDF-Dokument mit den Aufgaben herunterladen. Dann nur noch die Anzeige: „Bad Gateway“ – der Schulserver ist zusammengebrochen. Nichts geht mehr.

Die Szene aus diesem Kinderzimmer in der Landeshauptstadt ist symptomatisch: In Tippel-Schritten mit Hindernissen tasten sich Schleswig-Holsteins Schüler nach den Weihnachtsferien in den digitalen Fernunterricht – am Donnerstag und Freitag letzter Woche offiziell noch als „Distanzlern-Übungstage“ tituliert, seit gestern nun als Ernstfall. Technisch gesehen aber immer noch mit Probe-Charakter: Gleich bundesweit fiel am Montag gegen 9 Uhr das Lern-Management-System „Iserv“ aus. Immerhin rund 130 Schulen in Schleswig-Holstein hängen daran, um Lehrer und Schüler in Kontakt zu halten. Unter anderem war ein Login auf der Plattform nicht möglich oder Inhalte konnten nicht geladen werden. „Iserve“ selbst bestätigte dies, nannte aber zunächst keine genaueren Ursachen.

Schon bei den Distanzlern-Übungstagen liefen Videokonferenzen über Iserv „schleppend“, monierte eine Schulleiterin aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde gegenüber der Lehrer-Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft (GEW). „Das System ist immer wieder überlastet“, teilte die Schulchefin mit. „Da wir weiterhin darauf angewiesen sein werden, hoffe ich, dass sich das noch etwas verbessert und durch eine Entzerrung von Zeiten etwas besser handhaben lässt.“

Rückmeldungen gegenüber der GEW zeigen weitere Facetten des improvisierten Schulneustarts: „Durchwachsen“ fällt das Resümee eines Gemeinschaftsschullehrers aus dem Kreis Segeberg aus. „Pünktlich gemeldet haben sich bei Iserv sechs Kinder meiner Klasse, sechs andere haben die Gleitzeit bis 8.30 Uhr genutzt. Dann haben wir angefangen, die Schüler anzurufen. Wenn die Eltern selbst nicht mehr schliefen, taten es die Kinder. Dann die üblichen Probleme: „Ich hab mein Passwort vergessen“ oder „Was soll ich hier machen?“ Schlussendlich hat die Klasse mit einigem Aufwand doch noch ordentlich gearbeitet. Von sechs Kindern haben wir allerdings gar nichts gehört.“

Eine Grundschullehrerin aus Flensburg gab zu Protokoll: „Wir haben die Kinder vor den Ferien mit analogem Material zum Üben versorgt (Arbeitsbögen und vor allem Arbeitshefte). Außerdem haben wir die App Anton, dort kann man einzelnen Kindern Aufgaben zuweisen. Das klappt im Prinzip gut.“ Mit dem vom Land favorisierten Lern-Management-System It’s Learning – rund 300 Schulen sind angeschlossen – hingegen hätten „viele Kinder und Kolleginnen noch Schwierigkeiten. Einigen Kindern gelingt es, dort Aufgaben zu bearbeiten und zur Korrektur zurückzuschicken, das aber überwiegend in den Klassen 3 und 4. Aber fast alle Grundschulkinder brauchen Unterstützung durch die Eltern, die eben in unserem Bezirk nicht viele Kinder erhalten. Die Plattform ist meines Erachtens nicht richtig Grundschul-tauglich. Ein weiteres Problem sind Kinder, die am Handy arbeiten, weil sie keine andere Internetverbindung haben (zum Beispiel, weil der Vater arbeitslos oder in Kurzarbeit ist und das Internet gekündigt wurde, um Geld zu sparen). Da hilft dann auch kein Leihgerät, das wir zur Verfügung stellen.“ „Die Internet- und Arbeitsbedingungen der Schüler zu Hause sind bei uns das größte Problem“, beobachtet auch eine Gemeinschaftsschul-Lehrerin aus dem Kreis Pinneberg.

Der Landesschülersprecher für Gymnasien, Jonas Fischer, spricht von einer „gemischten Bilanz“. „Wir sind digital auf einem Weg der Besserung, aber es wird noch ein langer Weg.“

„Die Herausforderung liegt darin, die Systeme auf den massenhaften zeitgleichen Zugriff auszurichten“, sagt Britta Heinrich, Sprecherin des landeseigenen IT-Dienstleisters Dataport. „Es ist schwierig, eine Infrastruktur auf die Beine zu stellen, wenn man nicht so genau weiß, wer wann zugreift.“ So fehle zum Re-Start des digitalen Unterrichts beispielsweise ein Überblick, welche Schule welche Software verwendet, oder wie viel Bandbreite wann und wo benötigt wird. „Dass macht die Planung für IT-Dienstleister und Netzwerkanbieter schwierig und erfordert eine große Flexibilität.“ Gleichwohl hätten die Funktionen, für die Dataport verantwortlich sei, gestern insgesamt gut funktioniert: zum einen der Zugang über das Schulportal des Landes zu It’s Learning, zum anderen die Videokonferenz-Software für Schulen. Bei letzterer war laut Dataport die Kapazität gestern sogar nur zu 25 Prozent ausgeschöpft. Insgesamt 30 000 Schüler und Lehrer könnten sich in Schleswig-Holstein gleichzeitig über das dafür vom Land vorgesehene System Jitsi zusammenschalten. Noch im Dezember seien es höchstens 1000 gewesen. Die Kapazität solle abermals für weitere 25 000 Teilnehmer aufgestockt werden, voraussichtlich verfügbar bereits nächste Woche.

Noch nicht gelöst sei ein Fehler, durch den 200 Schüler-Accounts zu It’s Learning irrtümlich gesperrt seien. „Für sie hat sich ein Berechtigungsfehler eingeschlichen“, teilt Heinrich mit. „Wir arbeiten an einer Lösung.“