Erfolgreiches Exempel in Egenbüttel

Die Oberliga-Kickerinnen des SC Egenbüttel zeigen, wie unter Corona-Bedingungen ein Fußballspiel stattfinden kann / Trainer Wettig glänzt als Organisator

von Tobias Thieme

26. Juli 2020, 20:00 Uhr

Rellingen | Weite Wege nahmen viele Fußball-Mannschaften aus Schleswig-Holstein, darunter auch die Herren der SV Halstenbek-Rellingen, in Kauf: Sie fuhren am Wochenende nach Niedersachsen, wo Testspiele für Amateur-Teams erlaubt sind, um wieder auf dem Platz in Aktion treten zu können. Einen kilometermäßig kürzeren, aber zeitaufwendigeren Weg wählte Benjamin Wettig: Der Trainer der Oberliga-Kickerinnen des SC Egenbüttel erwirkte für den Test gegen das B-Mädchen-Bundesliga-Team des Harburger TB beim Rellinger Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) eine Ausnahmegenehmigung, weshalb am Sonntag am Rellinger Moorweg der Ball rollen durfte. Insgesamt 150 Personen waren zugelassen und sahen neben einem 1:1-Unentschieden, „dass die Corona-Regeln von allen vorbildlich eingehalten wurden“, wie Wettig erfreut berichtete.

Als Wettig die Partie Anfang Juli vereinbarte, hatte er noch darauf gehofft, dass bis zum 26. Juli Testspiele auch im nördlichsten Bundesland erlaubt werden würden. „Als die Lockerungen nicht so kamen, wie ich es mir gewünscht hatte, habe ich vorgeschlagen, einen Praxistest durchzuführen, wie unter Einhaltung der Corona-Regeln auf Amateur-Ebene gekickt werden kann“, so Wettig.

Gesagt, getan: Der 41-Jährige machte sich daran, ein Hygiene-Konzept zu erarbeiten. Dabei orientierte er sich einerseits an der aktuellen Landesverordnung, dem Konzept des Deutschen Olympischen Sportbundes und dem Leitfaden des Deutschen Fußball-Bundes, der den Namen „Zurück ins Spiel“ trägt – und andererseits an den Gegebenheiten am Moorweg. „Deshalb wäre unser Konzept auch nicht 1:1 auf andere Vereine übertragbar“, betonte Wettig.



150 Menschen durften auf der Anlage weilen





Am vergangenen Mittwoch kam das Einverständnis der Gemeindeverwaltung. Nachdem es zunächst hieß, dass nur 50 Personen auf der Anlage weilen dürften, wurde diese Zahl auf 150 Menschen, inklusive der Spielerinnen und Verantwortlichen beider Teams, nach oben korrigiert. Daraufhin teilte Wettig den HTB-Offiziellen mit, dass sie mit 60 Personen anreisen könnten. Von den SCE-Frauen kam, inklusive des Verkaufspersonals, auch ein 60-köpfiger Tross, so dass noch 30 Plätze für Zuschauer frei waren. „Deshalb haben wir im Vorfeld der Partie auch gar keine Werbung gemacht – denn ansonsten hätte ich Angst gehabt, dass wir Interessierten den Zutritt verwehren müssen, was eventuell nicht ganz konfliktfrei verlaufen wäre“, erklärte Wettig.

Die Personen, die die Sportanlage am Sonntagmittag betraten, mussten sich so, wie es auch bei einem Restaurantbesuch üblich ist, auf einer Liste mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Unterschrift registrieren. Ordner achteten darauf, dass dies eingehalten wurde. „Die Namen der meisten Anwesenden waren mir schon im Vorfeld mitgeteilt worden“, so Wettig, der klarstellte: „Diese Liste ist von höchster Wichtigkeit – nur so wäre es im Falle einer Corona-Erkrankung möglich, festzustellen, wer eventuell mit dem Infizierten Kontakt hatte.“

Ihren Namen hinterließ auch Monika Ellerbrock. Die Beisitzerin aus dem Frauen- und Mädchen-Ausschuss des Hamburger Fußball-Verbandes machte sich ein Bild davon, wie Fußball unter Corona-Bedingungen aussehen könnte. Unklar ist, wie das Umziehen und Duschen nach dem Spiel für die Zukunft geregelt werden könnte. Am Sonntag durften jeweils nur zwei Spielerinnen pro Team zeitgleich duschen; vor dem Anpfiff und in der Pause schwor Wettig seine Elf unter freiem Himmel ein. In Bezug auf die Zuschauer erklärte Wettig: „Es gab keine wilden Durchmischungen und ich bin sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist.“



Wochenlange Pause ist den Teams anzusehen





Gefallen fand der Coach auch daran, wie sich seine Schützlinge, die am Donnerstag einen Fitnesstest absolviert hatten, gegen die Bundesliga-Mädchen, die erst am vergangenen Montag ihr Training aufgenommen hatten, präsentierten. „Dafür, dass es unsere erste Partie seit dem 1. März war, war ich sehr zufrieden“, so Wettig. Die 21-wöchige Pause sei beiden Teams „in der ersten Viertelstunde anzusehen gewesen“, räumte Wettig ein. Nachdem in dieser Phase die Laufwege nicht stimmten und kaum Pässe ankamen, steigerten sich die Aktiven beider Teams klar. „Das Spielverständnis musste erst wiederkommen“, stellte Wettig fest.

Im ersten Spiel, das seit dem 8. März am Moorweg stattfand, fiel in der 19. Minute der erste Treffer, als die Gäste in Führung gingen. Nur fünf Zeigerumdrehungen später glichen die SCE-Damen aus: Von der rechten Seite kam der Ball zu Carolin Dierbach, die aus dem Zentrum weiterspielte nach links zu Michelle Janssen; deren Steckpass nahm Finja-Cathrin Drossel auf und schob zum 1:1 in das kurze Eck ein. Danach sah Wettig „ein Duell auf Augenhöhe“, das auf hohem Niveau geführt wurde: „Am Ende hätte es auch ein 2:2 oder 3:3 als Endergebnis geben können“, analysierte Wettig.

Je näher die 90. Minute rückte, umso mehr gingen den Harburgerinnen, die eine Spielzeit von zweimal 35 Minuten gewohnt sind, die Kräfte aus. Auch Wettig sah „konditionelle Probleme“ bei seiner Elf. Neben Dierbach (vom VfL Pinneberg) wurde der zweite Neuzugang eingewechselt: Lara Timm, die als Polizistin direkt vom Nachtdienst zum Treffpunkt gekommen war, absolvierte so ihre erste Partie nach einer einjährigen Auszeit. Ein Sonderlob von Wettig bekam neben der neuen Kapitänin Melina Kirschnick, die „ihre Abwehr sehr gut im Griff gehabt“ habe, auch Janssen, da sie im defensiven Mittelfeld „viele Bälle eroberte“.

Ein großes Lob gebührt auch Wettig selbst, der „als Veranstaltungsmanager“, wie er es ausdrückte, durch stundenlange Arbeit das Spiel erst ermöglichte. Der Lohn dafür: Laut SCE-Fußball-Obmann Dirk Förster wurde die Anlage am Moorweg von der Gemeinde Rellingen nun für die Austragung von Spielen freigegeben. Davon können die Verantwortlichen der anderen Kreis-Vereine nur träumen − weshalb viele von ihnen nun vielleicht versuchen, ein Testspiel am Moorweg zu vereinbaren, um kürzere Wege zu haben.