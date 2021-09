Erfolgreicher Einstand

Handball-SH-Liga: HC Treia/Jübek feiert 30:20-Auftaktsieg gegen HSG Schülp

von Holger Petersen

12. September 2021, 19:42 Uhr

Gleich an die Tabellenspitze gesprungen. Den Handballfrauen des HC Treia/Jübek ist der Saisoneinstand in der SH-Liga geglückt. Im ersten Heimspiel gab es vor 88 Zuschauern in Silberstedt einen souveränen 30:20 (13:5)-Erfolg über die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg.

„Erstes Spiel, erster Sieg, zehn Tore Vorsprung – da kann und muss man zufrieden sein“, bilanzierte Trainerin Sünje Schütt. Allerdings war aus ihrer Sicht nicht alles Gold was glänzte. „Die erste Halbzeit war überragend, die zweite dann weniger.“ Die fehlende Konstanz sei allerdings ob des frühen Zeitpunkts der Saison nicht gerade verwunderlich.

Die Grundlage für den klaren Heimsieg legten die HC-Frauen bereits in den ersten 20 Minuten. Als Pia Jessen zum 10:2 traf, war der Weg zu den ersten beiden Punkten geebnet. Die Abwehrarbeit ihrer Schützlinge bezeichnete Sünje Schütt als „mega“, zudem parierte Janne-Greta Höppner im Tor famos. Sie ließ im ersten Durchgang nur fünf Gegentore zu. Der Acht-Tore-Vorsprung hatte auch noch beim Seitenwechsel (13:5) Bestand.

Was folgte, war für die HC-Trainerin etwas unverständlich. „Es gab überhaupt keinen Grund, nervös zu werden. Doch das sind wir dann geworden“, meinte Schütt zur Phase, als die Gäste auf 16:12 (39.) verkürzen konnten. Urplötzlich präsentierte sich die Jübeker Deckung löchrig.

Nur gut, dass die Heimmannschaft wieder die Kurve kriegte. Angeführt von der starken, siebenfachen Torschützin Sina Priebus legte der HC ein 23:15 (50.) vor – die Entscheidung. Der Rest war Formsache.

„Unter dem Strich haben es die Mädels gut gemacht. Alle haben gespielt, es war eine super Mannschaftsleistung“, meinte Sünje Schütt, die ihr Team auf zwei weitere Heimspiele – gegen Mönkeberg-Schönkirchen II und Eider Harde – vorbereitet.

HC Treia/Jübek: Boy, Höppner - Huß (4), Börnsen (4), Christofzik (1), Priebus (7), Wohlert (4), Jessen (4), Dahm (3), Boddenburg (1), Steltner (2), C. Bernhardt, M. Bernhardt