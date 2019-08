Erfolgreicher Dänemark-Trip

SG Flensburg-Handewitt gewinnt 33:24 bei Aalborg Handball und 29:22 bei TTH Holstebro

von ki

04. August 2019, 18:27 Uhr

Holstebro/Struer | Zwei Nächte in dänischen Hotels, 750 Kilometer im Bus und vor allem zwei Siege – so lautete die Bilanz der SG Flensburg-Handewitt nach ihrem Dänemark-Wochenende. Der Deutsche Handball-Meister gewann beim dänischen Gegenstück, Aalborg Handball, mit 33:24 (16:15) und in Struer am Limfjord, wo TTH Holstebro als Gastgeber antrat, mit 29:22 (15:12).

Nach den 120 Minuten zog das Trainergespann eine positive Bilanz. „Wir sind schon wesentlich eingespielter als vor zwölf Monaten“, sagte Co-Trainer Mark Bult. „Man merkt, dass wir diesmal keine sechs Neuzugänge haben, die sich erst einmal mit unseren Spielzügen vertraut machen müssen.“

Mit einem für ihn ungewohnten Spielsystem muss sich nur Michal Jurecki anfreunden. Der polnische Halblinke deutete mit seiner Routine an, dass er den Sprung schaffen wird – vorne wie auch hinten. Mit ihm als Halbverteidiger sowie Magnus Röd, Johannes Golla und Simon Hald hatte die klassische 6:0-Abwehr ein sehr hünenhaftes Erscheinungsbild.

Angesichts von zwei Testspielen in knapp zwei Tagen wurde viel gewechselt. Lediglich Linkshänder Magnus Röd durchbrach bei seiner Einsatzzeit die 100-Minuten-Marke. Der Grund: die Schulter-OP von Positionskollege Holger Glandorf. Der Routinier reiste mit durch Dänemark, schnupperte Stallgeruch und absolvierte Übungen mit Athletik-Trainer Michael Döring. An Training mit dem Ball war noch nicht zu denken.

Während der Freitagabend in einem Sonderburger Hotel durchaus Wellness-Charakter hatte, sorgten die beiden Testspiele auch für emotionelle Momente. Simon Hald wurde in Aalborg, seiner ehemaligen Wirkungsstätte, von 3500 Zuschauern stürmisch begrüßt. Einen besonderen Empfang erhielt Torbjörn Bergerud in Struer, da er von 2016 bis 2018 für Holstebro aufgelaufen war. In Bestform präsentierte sich der norwegische Keeper vor allem in Aalborg, wo er in der zweiten Hälfte bei elf Paraden nur neun Gegentreffer zuließ.





SG in Aalborg: Buric, Bergerud (ab 31.) – Golla (2), Hald (5), Svan (4), Wanne (1/1), Jeppsson (2), Jöndal (4), Steinhauser (3), Versteijnen, Zachariassen (1), Johannessen (3), Gottfridsson (2), Jurecki (1), Röd (5)

SG in Struer: Buric (ab 31., 1 Tor), Bergerud – Golla (2), Hald (1), Svan (2), Wanne (4), Jeppsson (4), Jöndal (4), Steinhauser (3), Versteijnen, Zachariassen, Johannessen (2), Gottfridsson (3), Jurecki, Röd (3)