Erdbeerzeit!

von Frank Albrecht

25. April 2019, 15:03 Uhr

Rendsburg | Angesichts der vergangenen sonnigen Tage können sich Verbraucher bereits zum 1. Mai auf die ersten Erdbeeren freuen. Das ist rund eine Woche früher als im Durchschnitt vergangener Jahre. Erste kleine Mengen an süßen Früchtchen werden bereits am kommenden Wochenende vermarktet. Das Gros der Betriebe wird seine Erdbeerbuden ab Anfang Mai öffnen. In Schleswig-Holstein werden rund 10 000 Tonnen Erdbeeren produziert. Dabei setzen die Betriebe noch stärker auf die Direktvermarktung und weniger auf den Absatz am Großmarkt.