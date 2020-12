Erbitterter Streit um 86 Cent

Lehnen CDU und AfD in Sachsen-Anhalt gemeinsam den höheren Rundfunkbeitrag ab?

01. Dezember 2020, 20:18 Uhr

Berlin/Magdeburg | Reiner Haseloff ist eigentlich ein ruhiger, auf Ausgleich bedachter Politiker. Seit fast einem Jahrzehnt regiert der Christdemokrat Sachsen-Anhalt, die letzten gut vier Jahre in einer Koalition mit SPD und Grünen. Dieses Kenia-Bündnis steht nun auf der Kippe – rund ein halbes Jahr vor der nächsten Landtagswahl am 6. Juni 2021.

Zwar hat es in der Landesregierung in letzter Zeit immer mal wieder gekracht, doch über kein Thema wird derart heftig gestritten wie um jene 86 Cent, um die der Rundfunkbeitrag zum 1. Januar nächsten Jahres steigen soll – von 17,50 auf 18,36 Euro monatlich. Schon in den Verhandlungen um den Staatsvertrag zeigte sich Haseloff widerborstig, stimmte der Erhöhung erst zu, als es Zusicherungen für neue Standorte öffentlich-rechtlicher Sender in Sachsen-Anhalt gab.

Aber große Teile der CDU-Fraktion wollen sich bislang strikt an den Koalitionsvertrag halten, der „am Ziel der Beitragsstabilität“ bei der Finanzierung des Rundfunks festhält. Sollte es zu einer Abstimmung auf der nächsten Landtagssitzung am 15. Dezember kommen, könnte die bundesweite Beitragserhöhung vorerst gekippt werden – mithilfe der Stimmen der AfD. Denn während die Koalitionspartner SPD und Grüne und inzwischen auch die Linke für eine Erhöhung eintreten, sind die Rechtsnationalen als größte Oppositionspartei im Landtag strikt dagegen. Eine gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD würde nicht nur den vorzeitigen Bruch der Kenia-Koalition bedeuten, sondern auch bundesweit für ein politisches Beben sorgen.

Hinter dem erbitterten Streit um 86 Cent stehen jedoch Grundsatzfragen. Die Landes-CDU kritisiert schon lange die westdeutsche Ausrichtung der „Öffentlichen“. Die Sender seien zudem zu groß und zu teuer geworden. Hinzu kommt, dass sich die Fernsehgewohnheiten in Ost und West deutlich unterscheiden. Wenn die Bürger nur noch ein Programm empfangen könnten, würden sich in den neuen Bundesländern 22 Prozent für RTL und 16 Prozent für einen der Regionalsender MDR, RBB oder NDR entscheiden. Im Altbundesgebiet hingegen liegt das Erste mit 21 Prozent vor dem ZDF mit 18 Prozent vorn.

Auch gibt es Christdemokraten, die mit der Ansicht des Ex-AfD-Chefs Alexander Gauland sympathisieren, der öffentlich-rechtlichen Sendern unterstellt, sie bedienten „mit ihrer tendenziösen Berichterstattung mehrheitlich das linke Spektrum“.

„Wir sind als Koalition angetreten, um Bollwerk gegen rechts zu sein“, sagte die grüne Fraktionschefin Cornelia Lüddemann unserer Redaktion. „Sollte es tatsächlich zu dieser gemeinsamen Abstimmung CDU und AfD kommen, wäre das Bollwerk gefallen.“ Die Koalition würde ihre Geschäftsgrundlage verlieren.

Haseloff versuchte gestern bei einem weitgehend ergebnislosen Krisentreffen, die Regierungspartner von Nachverhandlungen über die Erhöhung des Beitrags zu überzeugen. Dann müsste der ausgehandelte Rundfunkstaatsvertrag aufgeschnürt werden, eine Abstimmung im Landtag wäre hinfällig. Es wäre wohl die einzige Chance, die Magdeburger Koalition zu retten.