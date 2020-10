Er bleibt in Erinnerung, der erste und zweite ‚Ossi‘-Eindruck

von Jürgen Muhl

02. Oktober 2020, 16:35 Uhr

er Abmarschbefehl kommt mittags. „Auf nach Berlin“. So der Auftrag unserer damaligen Chefredaktion. Es braue sich was zusammen, da sollten wir dabei sein, heißt es. Also auf nach Berlin. Am 9. November 1989. Tatsächlich, am Abend beginnt die Mauer zu fallen. Und ich mittendrin. Die Ost-Berliner füllen die Kneipen in West-Berlin. Ich suche nach Gesprächspartnern. Was nicht kostenlos ist. Nach der Devise, „Du bezahlst und icke erzähle.“ Na ja, die Ossis verfügen ja noch nicht über die gute, alte D-Mark. Also gibt es reichlich Devisen von uns Wessis. Von Kneipe zu Kneipe. Ein erstes Abtasten mit dem Ergebnis, dass Kontaktaufnahmen mit dem Ossi teuer werden können für den Wessi. Gastfreundschaft auf westdeutsche Art.

Drei Wochen später tuckert ein Wartburg an einem frühen Sonnabendmorgen auf den Hofplatz. „Besuch aus dem Osten“, weckt mich meine Frau. Ein Namensvetter aus Rostock ist mit seiner fünfköpfigen Familie angereist. Ein Blitz-Besuch. Mit im Gepäck ist der Druck eines Stammbaums. Wie eine Tapete aus Vorkriegszeiten. Viele Muhls auf einen Blick. Doch es handelt sich nicht um unsere Familienlinie. Wir verabschieden die Gäste mit dem Ratschlag, dem schönen Friedhof im Storchendorf Bergenhusen einen Besuch abzustatten. Dort sind Dutzende Einheimische mit unserem Familiennamen begraben. Vielleicht sei dort etwas ausfindig zu machen. Die Muhls aus dem Osten steigen in ihren Wartburg und reisen weiter. Mit im Gepäck einige Flaschen aus bester westdeutscher Spirituosen-Produktion. Geschenke erhalten die Freundschaft.

30 Jahre sind seitdem vergangen. Zwischen Ossis und Wessis liegt keine räumliche Grenze mehr. Wir sind ein Volk. Ressentiments aber gibt es noch genügend. Hüben und drüben. Hinter der angeblich humorvollen Bemerkung, ob denn der Gast „im innerdeutschen Verkehr gut über die Grenze gekommen“ sei, steckt häufig mehr, als die Zuhörer zum Lachen zu bringen. Oder ist gar Verständnis angebracht? Lebt doch in der älteren Generation die Erinnerung an Schikanen und Missetaten, inszeniert von Ossis in Uniform, immer dann auf, wenn es zu Begegnungen zwischen Ost und West kommt. Auch dann, wenn die aus Sachsen stammende Pächterin einer Gaststätte in Rendsburg in ihrem Mutterdialekt Gäste auf äußerst unhöfliche Art und Weise anfaucht. Beispiele gibt es genug. Auf beiden Seiten. Nur jede dritte aus dem Westen stammende Servicekraft bedient ihre Kunden so höflich und nett, wie es sein sollte. Dies hat eine Analyse ergeben. Woran Ossis und Wessis mitgearbeitet haben.