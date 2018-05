Probleme für Bauern und Veterinäre : Apothekenverordnung erzwingt Entscheidungen über Leben und Tod

Tierärzte und Bauern klagen über neue Apothekenverordnung für Veterinäre. Ohne Tierarzt geht nichts mehr.

24. Mai 2018, 13:46 Uhr

Hanns-Dietrich Graack macht das, was er immer macht. Und wofür er bezahlt wird. Der Tierarzt aus Krempe (Kreis Steinburg) untersucht ein frisch geborenes Kalb, gerade einen Tag alt – so jung, dass es noch nicht einmal einen Namen bekommen hat. „Das Tier ist völlig gesund“, sagt Graack. Zum Glück.

Der 51-Jährige mag seinen Beruf, den Umgang mit den Tieren und deren Haltern. Doch seit dem 1. März hat er ein Problem. Seitdem gilt die neue Verordnung über tierärztliche Hausapotheken. „Die macht alles komplizierter. Sie kostet viel und bringt nichts“, klagt der Tierarzt. Er fürchtet, dass durch die Neuregelung sogar Tiere sterben könnten. Denn laut der überarbeiteten Verordnung müssen Tierärzte jetzt sehr viel mehr Tiere untersuchen, häufiger auf Bauernhöfen sein und die Medikamentenabgabe überwachen. „Ich müsste mich eigentlich freuen, weil ich mehr verdienen kann“, sagt Graack und schüttelt dann den Kopf. „Aber wir schaffen das nicht: die Tierärzte zeitlich und die Landwirte finanziell.“ Neue Tierärzte zu finden sei wegen des Fachkräftemangels praktisch unmöglich.

Über Jahre habe er zu „seinen“ Bauern ein gutes Verhältnis aufgebaut, die wüssten, was im Notfall zu tun sei, könnten auf seine Anweisung hin handeln. „Das geht jetzt alles nicht mehr. Wer das tut, ist mit einem Bein im Gefängnis“, sagt Graack. „Was mich stört, ist das Misstrauen gegenüber den Landwirten.“

Die Probleme in der Praxis

Eine davon steht direkt neben ihm. Einen Tag zuvor hat Elisabeth Peters aus Sommerland das kleine Kalb zur Welt gebracht – und Glück gehabt. „Es kommt immer mal vor, dass ein Neugeborenes schwer atmet. Früher haben wir dem Tier Rescue-Tropfen gegeben – das hat gut geholfen“, sagt Peters. Das dürfe sie nun nicht mehr, weil erst ein Veterinär das Tier untersuchen müsse. „In diesem Fall zählt jede Minute – was aber, wenn ich gerade woanders im Einsatz bin?“, fragt Graack – und gibt die Antwort gleich selbst. „Entweder lässt Frau Peters das Tier sterben – und riskiert vermutlich eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Oder sie gibt ihm die Tropfen und macht sich strafbar wegen Verstoßes gegen die Verordnung.“ Eine Entscheidung über Leben und Tod.

Peters und Graack können mehrere solcher Fälle aufzählen, in denen sie es für unnötig halten, dass der Veterinär direkt neben dem Landwirt steht und Tiere behandelt. Etwa wenn eine Kuh nach der Entbindung eine Calcium-Spritze benötige oder Wunden mit Blauspray behandelt werden. Doch warum dann diese Verordnung?

Politik sieht Verordnung als wirksames Mittel

Letztlich wollte die Politik so den Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin vermindern, um Resistenzen zu vermeiden. So soll etwa stärker kontrolliert werden, was die Bauern ihren Tieren verabreichen – etwa weniger Reserve-Antibiotika, die auch in der Humanmedizin eingesetzt werden. Der damalige Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) bezeichnete die Neuregelung im Februar denn auch als einen „wichtigen Baustein, um Antibiotikaresistenzen einzudämmen“.

Und auch Schleswig-Holsteins Agrarminister Robert Habeck (Grüne) steht dazu: „Die in der neuen Verordnung festgelegten Bestimmungen zu strengeren Regelungen, vor allem beim Einsatz von Reserveantibiotika, sind erforderlich, um einen gezielteren Einsatz von Antibiotika zu fördern und so auch die Gesamtmenge weiter zu reduzieren. Das ist aufwendig und für manchen Tierarzt oder Landwirt auch nicht leicht, aber es ist notwendig und muss auch entsprechend kontrolliert werden.“ In Notfällen müsse der Tierarzt ohnehin rund um die Uhr erreichbar sein.

Kein Medizinschrank auf dem Hof

Und der Tierarzt Graack ist ebenfalls dafür, den Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft zu reduzieren – gerade bei Mitteln, die für die Behandlung von Infektionskrankheiten des Menschen besonders wichtig sind. Allerdings seien die Antibiotika-Abgabemengen an Tierärzte zwischen 2011 und 2016 bereits um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. „Und wenn wir über Rescue-Tropfen oder Calcium-Spritzen reden, sprechen wir nicht von Antibiotika. Und Blauspray ist ein Antibiotikum, das nur äußerlich aufgetragen wird“, sagt Graack.

Er will nicht, dass Landwirte ihren eigenen Medikamentenschrank haben und daraus munter drauflosbehandeln. „Aber durch die neue Verordnung wird alles überreguliert und die Landwirte gegängelt.“ Wenn er etwa eine Kuh im Stall wegen einer Lungenentzündung behandele, sei ein Bauer durchaus in der Lage dazu, das Tier, das daneben steht und einen Tag später die gleichen Symptome zeigt, ebenso zu behandeln.

Nun müsse er aber jedes Mal kommen, und jedes Tier begutachten, sagt Graack. „Das ist so als wenn Sie zu Hause einen Elektromeister rufen müssen damit er die Glühbirne wechselt. Wir haben gut ausgebildete Landwirte, die kennen ihre Tiere und wissen was zu tun ist.“ Und Elisabeth Peters ergänzt: „Kein Bauer wird seinen Tieren schaden, denn sie sind ja sein Kapital.“ Wenn die Landwirte aber immer mehr dokumentieren müssen was sie tun, verlören sie die Lust. Dazu kosten die Arztbesuche richtig Geld. „Ich denke, dass da leicht 10.000 Euro für einen Betrieb wie ihren dabei rauskommen“, sagt Graack zu Elisabeth Peters, die mehr als 200 Milchkühe hat. Die Bäuerin ist bedient, denn sie weiß, dass sie die Mehrkosten nicht auf die Preise für die Milch aufschlagen kann.

Nur bleibt ihr nichts anderes übrig als Hanns-Dieter Graack in Zukunft häufiger zu rufen. Der wird auch kommen – wenn er denn in der Nähe ist. Doch richtig einleuchten mag ihm der vermehrte Einsatz nicht: „In der Humanmedizin reden wir immer mehr über Telemedizin, so dass der Arzt auch aus der Ferne telefonisch oder übers Internet Patienten behandeln kann – warum gibt es das eigentlich nicht in der Tiermedizin?“