Entlastung für Notaufnahmen in Kliniken

von Bernd Ahlert

22. Juli 2019, 20:29 Uhr

Kiel/Berlin | Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten. Er hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der festlegt, dass alle Bundesländer Notfallleitstellen einführen. Die Telefonnummer 112 für den Rettungsdienst und die Nummer 116 117 für den ambulanten Notdienst sollen zusammengeschaltet werden und eine zentrale Lotsenfunktion wahrnehmen. Per Telefon bekommen Patienten eine erste Einschätzung, ob ihnen in einer Klinik oder bei einem ambulanten Arzt am besten geholfen werden kann.

Lob bekommt Spahn aus Schleswig-Holstein: „Es freut mich, dass nun endlich Bewegung in die Diskussion zur Entlastung der Notaufnahmen kommt“, erklärte Spahns Kieler Amtskollege Heiner Garg. Die Reform sei längst überfällig, meint der Liberale auch mit Blick auf die im Gesetzentwurf vorgesehene Einrichtung sogenannter „Integrierte Notfallzentren" , die von den Kliniken und den Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam betrieben würden.

Patienten, die derzeit immer häufiger nicht zum niedergelassenen Artz sondern direkt in die Notaufnahmen von Krankenhäusern gehen, sollen dort „sortiert“ werden in solche, die ambulant, und solche, die stationär behandelt werden müssen. Diese Notfallzentren sollen „jederzeit zugänglich“ und räumlich so in die Klinik eingebunden“ sein, dass sie von Patienten „als erste Anlaufstelle im Notfall wahrgenommen werden“. Garg hat bereits 2018 ein Gesetz in den Bundesrat eingebracht, damit die im Norden bereits existierenden Notfallpraxen endlich rund um die Uhr arbeiten dürfen und nicht nur an Wochenenden und nachts, wenn Niedergelassene ihre Anrufbeantworter eingeschaltet haben.

Skeptisch beurteilt hingegen die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Bad Segeberg, dass Spahn Entscheidungen über den ambulanten Notdienst den Ländern übertragen will. Dadurch würde „die Rolle des Staates zulasten der ärztlichen Selbstverwaltung ge- stärkt und bewährte Strukturen in Frage gestellt“, gibt KV-Vize Ralph Ennenbach zu bedenken und warnt vor Schnellschüssen. Spahn solle zunächst abwarten, ob das kürzlich beschlossene Terminservicegesetz greift. Es sieht vor, dass Patienten von Kassenärzten per Telefonberatung auf die medizinisch sinnvolle Versorgungsschiene geschoben werden.

Derzeit sind die Klinik-Notaufnahmen massiv überlaufen. Etwa 70 Prozent der Patienten kommen mit Beschwerden, die vom Hausarzt behandelt werden könnten. Dadurch verlängern sich die Wartezeiten für Patienten, die dringend auf die Hilfe angewiesen sind.

