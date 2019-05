Entdeckungen gleich vor der Haustür

Der „Aktionsmonat Naturerlebnis“ lädt ein zu überraschenden Begegnungen mit Schleswig-Holsteins Tier- und Pflanzenwelt.

von Frank Jung

01. Mai 2019, 19:56 Uhr

Von der Löwenzahn-Safari bis zur Wattführung mit Hund, vom Froschkonzert bis zur Kräuter-Expedition inklusive Smoothie-Zubereitung: Im „Aktionsmonat Naturerlebnis“ können die Schleswig-Holsteiner die grüne Welt vor ihrer Haustür von ungewohnter Seite kennenlernen. 700 Veranstaltungen zwischen der Elbe und der dänischen Grenze bieten sinnliche Erlebnisse unter freiem Himmel. Was hinter der großen Draußen-Aktion steckt, erklärt Anne Benett-Sturies, Haupt-Organisatorin und Leiterin des Bildungszentrums für Natur, Umwelt und Ländliche Räume, im Interview mit Frank Jung.

Die Schleswig-Holsteiner haben durch die dörflich bis kleinstädtische Struktur ihres Landes ja ohnehin ein vergleichsweise enges Verhältnis zur Natur – warum dann noch eigens ein geballter Entdeckermonat?

Auch wenn Schleswig-Holstein ein Land der ländlichen Räume ist, so geht der Naturbezug selbst auf dem Dorf trotzdem zurück. Wir haben eine enorme Wissenserosion. In der Multimediagesellschaft stürmt heute so Vieles auf uns ein, dass das eigene Lebensumfeld vor der Haustür nicht mehr so intensiv erkundet wird. Mit dem Aktionsmonat wollen wir einen Anlass schaffen, genau das wieder zu tun.

Woran machen Sie den Wissensverlust fest?

Es ist zum Beispiel nicht mehr selbstverständlich, dass man eine Bachstelze erkennt oder dass man weiß, das vor 14 Tagen schon die ersten Schwalben zu uns gekommen sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine heimliche Sehnsucht vieler Menschen, der Natur näher kommen zu wollen. Auch das wollen wir bedienen. Es geht uns darum, dass die Leute wieder sinnliche Erfahrungen in der Natur haben.

Bietet dieser Mai ganz besondere Chancen, weil die Natur schon weiter ist als in anderen Jahren?

In der Tat hätten wir eigentlich schon im April anfangen können, so früh wie das Frühjahr begonnen hat. Es wird ganz anders sein als im vergangenen Jahr, wo ein Kälteeinbruch im April etwa das Sprießen der Triebe zurückgeworfen hat. Wenn es etwa jetzt darum geht, bei einigen Aktionen Kräuter zu sammeln und zuzubereiten, werden die Besucher eine besonders große Vielfalt vorfinden.

Bei aller Vielfalt der 700 Termine – was ist die gemeinsame Philosophie?

Der Aktionsmonat insgesamt ist eine große Sache – aber die einzelne Aktion ist eine kleine. Es geht um die intime Naturbegegnung im eigenen Radius, ohne Hemmschwelle, vergnüglich und lehrreich zugleich. Dafür stehen die fast 200 Exkursionsleiterinnen und -leiter, die die 700 Veranstaltungen ermöglichen. Es sind ausgebildete Natur- und Landschaftspfleger, Waldpädagogen, Jäger oder Landwirte – allesamt Experten, die sich einem bestimmten Naturphänomen authentisch zuwenden.

Der Aktionsmonat geht ins 14. Jahr seines Bestehens. Wie haben sich Resonanz und Profil über die Zeit verändert?

Es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte geworden. Wir haben 2006 mit 72 Veranstaltungen und 500 Teilnehmern angefangen. Bei den diesmal 700 Veranstaltungen hoffen wir, ähnlich wie im vergangenen Jahr, auf rund 10.000 Teilnehmer. Diese große Entwicklung konnten wir nur nehmen, weil wir Partner wie die Stiftung Naturschutz, den Sparkassen- und Giroverband und den Landesverband der Volkshochschulen mit ins Boot geholt haben.

Außerdem sind mehr als 100 Vereine und Verbände eingebunden. Das ist schon ein großes Gemeinschaftswerk, um das naturtouristische Potenzial unseres Landes zu heben. Und vom Profil her kann man feststellen, dass zum Beispiel die Beliebtheit von Kräuterangeboten oder Erlebnissen zu ungewöhnlicher Tageszeit zugenommen haben – etwa die Beobachtung von Fledermäusen. In diesem und im letzten Jahr besonders verstärkt haben sich Themen rund um Insekten und Blüten.

Gibt es so etwas wie die schönste Reaktion, die Sie auf den Aktionsmonat erfahren haben?

Bei der Fülle der Termine und des Feedbacks fällt es mir schwer, etwas Bestimmtes herauszustellen. Jedenfalls ist zu spüren, dass wir bei den Besuchern ganz viele Aha-Erlebnisse erzeugen. Zudem setzt der Aktionsmonat einen kleinen Schneeballeffekt in Gang. Teilnehmer kommen zum Beispiel auf die Idee, eine Führung, die sie während des Aktionsmonats besucht haben, auch einmal mit ihrem Kegelverein zu buchen.

Das Gleiche erleben wir bei Schulen. Dass also auch noch Klassen, die während des Aktionsmonats nicht zum Zuge gekommen sind, später im Jahr einen Termin für ähnliche Veranstaltungen abmachen. Es gibt also eine Wirkung über den Kernmonat Mai hinaus.

Und noch längerfristiger gesehen: Welcher Effekt bleibt hoffentlich über das einzelne Naturerlebnis hinaus hängen?

Ob man „Fridays for Future“ oder was auch immer nimmt – uns wird immer stärker vor Augen geführt, dass unsere natürlichen Ressourcen endlich sind und wir behutsam damit umgehen müssen. Nur wenn wir diesen Wert kennen, können wir ihn schätzen und schützen. Das wollen wir mit dem Aktionsmonat unterm Strich erreichen.

Angesichts des regen Interesses: Ist eine kleine Variante des Aktionsmonats im Winter vorstellbar? Dann ließe sich die Natur noch einmal von einer ganz anderen Seite zeigen.

In der Tat hat unser offizieller Botschafter Meeno Schrader das auch schon das ein oder andere Mal vorgeschlagen. Im Moment reichen unsere Ressourcen dafür nicht aus, aber es ist nicht abwegig, dass wir diesen Weg eines Tages gehen – auch wenn es dann vielleicht nur ein Aktionswochenende wird.