Engagement für das Gemeinwesen: 180 Ehrenamtler ausgezeichnet

von

28. Juni 2019, 20:54 Uhr

NEUMÜNSTER | Mit einem Empfang im Museum „Tuch und Technik“ in Neumünster hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gestern das große gesellschaftliche ehrenamtliche Engagement in Schleswig-Holstein gewürdigt. Gut 180 Frauen und Männer aus vielen Bereichen des Ehrenamtes waren der Einladung des Ministerpräsidenten gefolgt (Foto, re.). „Sie beweisen immer wieder: Jede und jeder kann etwas dafür tun, dass unser Gemeinwesen in Schleswig-Holstein intakt bleibt. Viele Dinge, auf die wir uns im täglichen Leben verlassen, funktionieren nur dank Ihres großartigen Engagements“, sagte Günther. So auch Reimer Hinrichs (Foto, li.; 2.v.li.) und Niels Jessen (2.v.re.), hier zwischen Sozialminister Heiner Garg (FDP, li.) und Günther – sie alle würden in einer Bürgergesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen: die öffentliche Hand, die Wirtschaft und die gemeinnützigen und freiwilligen Akteure, so der Regierungschef weiter. Die ehrenamtlich engagierten Frauen und Männer würden im ganzen Land unkompliziert Hilfe leisten und zwischenmenschliche Wärme sowie zahlreiche Freizeitangebote anbieten.