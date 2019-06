Endlich Zeit zum Runterfahren

Der Tag nach dem Party-Marathon: Kleine Delegation der SG Flensburg-Handewitt von Günther geehrt / Spieler bei Nationalteams

von Holger Petersen

11. Juni 2019, 17:34 Uhr

Flensburg | Ein paar Minuten der Entspannung und Ruhe: Nach mehreren Tagen unter Dauerstrom und einem Adrenalinspiegel bis zum Anschlag genoss Dierk Schmäschke die kurze Dienstfahrt per Auto nach Kiel. Mit einer kleinen Delegation der SG Flensburg-Handewitt hatte sich der Geschäftsführer des frisch gebackenen Deutschen Handball-Meisters gestern Vormittag auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht, um der Einladung von Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsident Klaus Schlie zu folgen. Eine gute Möglichkeit für den 61-Jährigen, die Gedanken zu sammeln, die aufregende Titelsause („Die Stimmung in Düsseldorf und im Deutschen Haus war einfach überragend“) Revue passieren zu lassen – und sich auch endlich um die noch nicht gelesenen Nachrichten auf seinem Handy zu kümmern.

Glückwünsche aller Couleur hatten Schmäschke in den Stunden und Tagen nach dem Triumph erreicht. Vom Erzrivalen THW Kiel (Viktor Szilagyi), von ehemaligen SG-Spielern (Michael Knudsen) und Coaches (Anders Dahl-Nielsen), Handball-Bundestrainern (Christian Prokop, Christian Berge), von Politikern (Robert Habeck, Peter Harry Carstensen), von Sponsoren (Danfoss, Dänisches Bettenlager), von Wirtschaftsbossen (Ex-Lufthansa-Chef Jürgen Weber) sowie Showgrößen (Santiano, Lotto King Karl).

Den Weg nach Kiel hatten gestern Holger Glandorf, Co-Trainer Mark Bult, Betreuer Kai Bendixen, Beirats-Vorsitzender Boy Meesenburg und und Schmäschke selbst angetreten. Trainer Maik Machulla genoss bereits Urlaub, und die Spieler waren bei ihren Nationalmannschaften. Die Dänen waren am Vortag, kurz nach dem Feier auf dem Südermarkt, Richtung Kopenhagen aufgebrochen, um von dort nach Kiew (Ukraine) zu reisen, die Schweden nach Malaga (Spanien) und die Norweger nach Klagenfurt (Österreich). Torhüter Benjamin Buric eilte zum Flughafen nach Hamburg, Johannes Gollas Ziel lautete Frankfurt. Schmäschke: „Es ist wirklich schade, dass man nach so einem Erfolg holterdiepolter auseinandergehen muss.“

Einer der wenigen, die zuhause bleiben konnten, war Tobias Karlsson. Aus zwei Gründen. Zum einen hatten die letzten Tage der Gesundheit des scheidenden SG-Kapitäns arg zugesetzt, er kränkelte enorm. Zum anderen wurde mit dem Umzug nach Schweden begonnen. Aber: Die beauftragte Spedition dürfte gestern Morgen Schwierigkeiten bei der Anfahrt gehabt haben, weil der Auftragsort Hasenweg in Handewitt temporär in „Karlssonweg“ umgetauft worden war. Wie auch der Rehwinkel in „Meisterwinkel“ oder Auf der Auwiese in „Auf der Meisterwiese“ und Küsterlücke in „Meisterlücke“.

Auch Shooting Star Magnus Röd weilte noch in der Fördestadt. Der 21-jährige Norweger wird sich heute einer Nasen-Operation unterziehen, um sich bald wieder an einem heilen und „guten Riecher“ erfreuen zu können.

„Wir alle aus der Geschäftsstelle atmen erst mal zwei, drei Tage durch, dann geht es weiter mit der Vorbereitung der neuen Saison“, berichtete Schmäschke gestern. Die Kartennachfrage sei so riesig wie noch nie, nicht zuletzt deswegen müssen auch die Pläne für die Erweiterung und Modernisierung der Flens-Arena voranschreiten.

Ende des Monats reist der SG-Manager dann nach Wien, wo die Gruppen der kommenden Champions League ausgelost werden. Doch zunächst stand gestern Abend für ihn noch ein Besuch des Sommerfestes der IHK in Husum auf dem Programm. Der letzte offizielle Termin in nächster Zeit. Wieder an der Seite des Ministerpräsidenten, wieder mit der Meisterschale im Gepäck. Eine harte Probe für den bekennenden THW-Fan Daniel Günther...