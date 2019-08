Ende der Abmahn-Abzocke

Lukratives Geschäftsmodell für Anwaltskanzleien und Vereine soll Riegel vorgeschoben werden

von Margret Kiosz

11. August 2019, 13:47 Uhr

Kiel | Acryl statt Polyacryl – die vier fehlenden Buchstaben kamen einem Textilhändler teuer zu stehen. Ein Abmahnanwalt bat ihn wegen eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht zur Kasse. Mindestens dreimal pro Woche wird die IHK in Kiel von kleinen und mittelständischen Firmen, die angeblich gegen geltendes Recht verstoßen haben, um Hilfe gebeten. Dabei handelt es sich in der Regel um reine Formalitäten, die mit dem eigentlichen Verbraucherschutz nichts zu tun haben, erklärt IHK-Rechtsexpertin Tina Möller. Mithilfe spezieller PC-Programme durchforsten die Kanzleien die Webseiten der Unternehmen auf Verstöße gegen die Kennzeichnungs- und Informationspflichten im Netz. Werden sie fündig, mahnen sie die Betreiber ab und fordern eine Unterlassungserklärung. Jeder dritte Online-Händler habe bereits ein Mal Post von Abmahnvereinen und spezialisierten Anwälten bekommen. Die geforderten Summen reichen von einigen 100 Euro „Kostenpauschale“ bis zu mehreren 1000 Euro Vertragsstrafe.

Die Bundesregierung will jetzt mit einem Gesetz für fairen Wettbewerb die finanziellen Anreize für die Abmahnindustrie reduzieren. „Wenn wir Glück haben und Bundesländer wie etwa Hamburg im Bundesrat nicht noch querschießen, hat die Abzocke bald ein Ende“, hofft Möller, die sich auch der Unterstützung des hiesigen Wirtschaftsministeriums sicher ist.

Das ist vorgesehen: Bei „unerheblichen“ Verstößen gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten können keine Abmahnkosten mehr verlangt werden. Um zu verhindern, dass stattdessen gleich vor Gericht geklagt wird, wird der Streitwert auf 1000 Euro begrenzt, was die Klage für Anwälte unattraktiv macht. Bei erstmaliger Abmahnung darf auch keine Vertragsstrafe für den nächsten Fehler vereinbart werden. Bei wiederholten Verstößen wird die Vertragsstrafe auf 1000 Euro beschränkt.

Außerdem will Justizministerin Christine Lambrecht verhindern, dass sich Privatpersonen zum Schein als Mitwettbewerber ausgeben, um Abmahnungen aussprechen zu können. Ein Onlineshop ohne nennenswerten Geschäftsverkehr soll nicht mehr ausreichen. Ahmahnvereine wie etwa die deutsche Umwelthilfe müssen mindestens 75 Mitglieder haben und können sich genauso wie Anwälte künftig nicht mehr selbst einen für sie günstigen Gerichtsort aussuchen.

Das dürfte auch der deutschen Umwelthilfe wenig gefallen, die sich nicht nur um Dieselfahrverbote kümmert und Ministerpräsidenten in Beugehaft nehmen will, sondern auch hiesigen Möbelhändlern schon das Leben schwer gemacht hat. Weil diese die Informationen über die Energieeffizienzklasse von Kühlschränken nicht an die Küchenfront geklebt hatten, sondern im Inneren des Einbau-Kühlschrankes anbrachten, mussten sie Strafe zahlen.

„Erwischt“ hat es auch die Kieler Fotohändlerin Carolin Kirchwehm (Vico). Sie war gleich mit 4000 Euro dabei. Der Grund: Bei Ebay hatte sie Kamera-Zubehör angeboten und den Begriff „Herstellergarantie“ nicht spezifiziert. „Ich fühle mich unter Druck gesetzt und habe eine Unterlassungserklärung unterschrieben, leider hat dann einer meiner Mitarbeiter den gleichen Fehler noch einmal gemacht“, berichtet sie. Andere vergessen bei einem Produkt den Grundpreis anzugeben, kürzen im Impressum den Vornahmen des Geschäftsführers ab oder weisen – wie ein Kieler Ferienhausvermieter – die Endreinigung gesondert statt im Endpreis aus. „Häufig wird auch einfach ein Regelverstoß unterstellt und eine Massenabmahnung wie ein Schrotschuss verschickt“, berichtet Möller. Wenn nur ein Bruchteil trotzdem zahlt, hat es sich für die Anwälte schon gelohnt.

Heute stammt die Hälfte der jährlich rund 330 000 Abmahnungen aus dem Wettbewerbsrecht. Rund zehn Prozent der Abmahnungen seien „rechtsmissbräuchlich“, schätzt das Berliner Justizministerium. Dadurch entstehe jährlich bundesweit ein Schaden von rund 17 Millionen Euro.