Elfjähriger findet 3000 Euro in Linienbus

Avatar_shz von Frank Albrecht

10. März 2020, 16:11 Uhr

Ein Elfjähriger hat in Ratingen (Nordrhein-Westfalen) 3000 Euro in einem Bus entdeckt. Der Junge war in dem Linienbus auf dem Weg zur Schule, als er unter dem Sitz vor ihm ein Buch fand, wie die Polizei mitteilte. In dem Buch entdeckte der Schüler dann die Geldscheine. Das Kind nahm die Scheine mit in die Schule und erzählte einer Lehrerin davon. Gemeinsam mit dem Elfjährigen brachte diese das Buch und das Geld zur Polizei. Der Besitzer ist noch unbekannt.