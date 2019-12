Elf Wohnblocks für Pendler

Nachfrage ist laut Bürgermeister enorm: Gemeinde Klanxbüll gibt grünes Licht für Großprojekt in Bahnhofsnähe

von Anja Werner

18. Dezember 2019, 13:30 Uhr

klanxbüll | „Die Nachfrage ist enorm. Deshalb bin ich froh, dass wir dieses Großprojekt noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht haben.“ Damit meint Klanxbülls Bürgermeister Friedhelm Bahnsen elf mehrgeschossige Wohnblocks, in denen Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen für Pendler und Singles entstehen sollen. Und das in direkter Bahnhofsnähe – nämlich südwestlich der Bahnlinie und nördlich der Straße Süderhörn. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nummer 16 wird in der Jahresabschluss-Sitzung der Gemeindevertreter einstimmig gefasst.

Bisher stehen auf der Fläche, die noch zum Außenbereich der Gemeinde zählt, gewerbliche Hallen und Gebäude. Diese Fläche kann und soll in der wachsenden Sylt-Pendler-Gemeinde besser genutzt werden. Die unmittelbare Nähe zum Bahnhof, der mit wenigen Schritten erreicht werden kann, biete die idealen Bedingungen für Menschen, die auf Sylt arbeiten und für eine bezahlbare Miete hochwertig wohnen möchten. „Die Preise auf Sylt sind schon für kleinste Zimmer oft astronomisch. Unsere Gemeinde lebt von Sylt. Deshalb möchten wir nun zumindest einer gewissen Zahl von Pendlern hochwertigen Wohnraum ohne weitere Anfahrtswege oder Parkkosten ermöglichen“, erläutert der Bürgermeister.

Realisiert wird das Großprojekt von einem privaten Investor. In einem zweiten Schritt sei hinter den geplanten Wohnblocks auch noch der Bau von Einfamilienhäusern denkbar, um einen harmonischen Übergang in die Landschaft zu schaffen.

Im Zuge des Baus der elf Blocks werden im ersten Bauabschnitt auch der erforderliche Schallschutz sowie die Lösung der Abwasserproblematik realisiert.

Mit Anfragen von potenziellen Mietern rechnet die Gemeinde bereits in den kommenden Monaten. Doch diese werden sich noch ein wenig gedulden müssen. „Wir haben zwar ein beschleunigtes Verfahren gewählt, doch da erst ein Bebauungsplan aufgestellt werden muss, wird im kommenden Jahr noch nicht gebaut werden können“, sagt Friedhelm Bahnsen.

Gebaut werden soll aber das neue Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr – die größte geplante Investition für 2020. 1,3 Millionen Euro sind dafür im Haushalt eingestellt. „Wir können mit unserer Haushaltslage zwar sehr zufrieden sein. Ich hoffe aber dennoch, dass es günstiger wird“, sagt der Bürgermeister. Gebaut werden soll zudem ein seit Jahren geplanter und kontrovers diskutierter Campingplatz mit 90 Stell- und zehn Zeltplätzen im Bereich Wisch/Süderhörn. Der Satzungsbeschluss ist bereits gefasst, im Frühjahr wird mit dem Baustart gerechnet. Während der Einwohnerfragestunde wird das Projekt erneut von einigen Anliegern mit Blick auf eine höherer Verkehrs- und Lärmbelastung kritisiert. „Das kann ich verstehen, aber man kann es nicht immer allen Recht machen“, sagt Friedhelm Bahnen, der versichert, dass die Straßen- und Abwassersituation den neuen Erfordernissen angepasst werden wird.