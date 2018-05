Elbvocal singt im Kloster

Die zehn jungen Männer folgen am Sonntag einer Einladung der Uetersener Klosterfreunde

von Klaus Plath

02. Mai 2018, 16:05 Uhr

Die diesjährige Konzertreihe in der Gräfin Bredow-Scheune inmitten des Klosterparks startet am kommenden Sonntag, 6. Mai. Zu Gast ist das Ensemble „Elbvocal“, welches bestückt ist mit Sängern der Chorknaben Uetersen. Der reine Männerchor wird um 17 Uhr die ersten Töne erklingen lassen.

Organisiert wird das Konzert von Mitgliedern der Gesellschaft der Freunde des Klosters Uetersen. Karten gibt es an der Nachmittagskasse. Sie kosten 15 Euro. Schüler und Studenten genießen freien Eintritt. Damit wollen die Organisatoren das Interesse der jungen Generation an klassischer Musik fördern. Die Kasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Parkplätze stehen unweit des Veranstaltungsorts in begrenzter Anzahl zur Verfügung.

Die zehn jungen Männer, die sich unter dem Namen „Elbvocal“ zusammengefunden haben, singen ein vielseitiges und sehr anspruchsvolles Programm von Barock bis Pop. Und das in Perfektion. Bei ihren bisherigen Konzerten sind sie stets mit viel Beifall bedacht worden.

Die Gräfin Bredow-Scheune (früher Klosterscheune) dient nach ihrer Umgestaltung und Restauration bereits seit mehreren Jahren als Konzerthaus. Die etwa 60 bis 70 Plätze werden vom Publikum in der Regel auch belegt, was ursächlich auf das stets hohe Niveau der Konzerte aber auch auf den lauschigen Konzertort selbst zurückzuführen sein dürfte.

Die als Gesellschaft der Freunde des Kloster Uetersen zusammengeschlossenen Bürger leisten neben der Planung der Konzertreihen praktische Hilfe bei der Pflege des Klosterparks, steigern dessen Attraktivität durch Anpflanzung von Rosen, säubern einmal im Jahr die Grabsteine auf dem Klosterfriedhof und helfen durch das Einsammeln von Spenden bei der Erneuerung von Gattern, Zäunen und Brücken und sonstigen Instandsetzungsmaßnahmen der Kloster-Grünanlagen. Sie setzen sich damit nachhaltig für den Fortbestand der Uetersener Keimzelle ein. Bekanntlich hatte der einstige Flecken Uetersen genau dort seine Geburtsstätte.

Meinhard Sziegoleit und seine Mitstreiter freuen sich nun auf das Konzert am Sonntag und auf viele Besucher, trotz Kommunalwahl und Cityfest. Oder gerade wegen des Fests. Denn Das Konzert mit „Elbvocal“ bildet für die Klosterfreunde einen krönenden Abschluss des Tages.