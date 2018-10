Elblöwen und sanfte Riesen

Tornescherin Janina Lück züchtet mit den „Maine Coons“ eine außergewöhnliche Katzenrasse

von shz.de

20. Oktober 2018, 00:32 Uhr

Als Züchterin von „Maine Coons“, den größten Hauskatzen der Welt, hat Janina Lück ein seltenes Hobby. Haus und Garten teilt sich ihre Familie mit vier Zuchtkatzen und deren Würfen, und da kann schon mal ein Dutzend Kitten zusammenkommen. Auf Ausstellungen haben ihre Tiere bereits viele Preise bekommen.

Die Maine-Coon-Katze ist eine Rassekatze aus dem Nordosten der USA. „Maine Coons imponieren nicht nur durch ihre besondere Größe, den ausgeprägten Luxpinseln und die Fellbüschel zwischen den Zehen, sondern insbesondere durch ihre Art“, findet Lück. Zu den Spitznamen der Rassekatzen gehören „sanfter Riese“, aufgrund ihres Wesens und ihrer Größe, oder auch „Hundekatze“, denn sie sind ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Katzen sehr anhänglich. „Sie apportieren, sind sehr intelligent, verspielt und doch wahnsinnig gelassen, planschen im Wasser und fressen mit Vorliebe aus ihrer Pfote, die sie wie eine Baggerschaufel im Futternapf einsetzen und dann das Futter genüsslich von dieser abschlecken“, beschreibt Lück die Eigenschaften der Tiere.

Aus ihrer anfänglichen Faszination wuchs Liebhaberei, und deshalb integrierte sie ihre eigene Katzenzucht ins Eigenheim. Im Haus leben die Tiere zusammen mit der Familie, und im Garten haben sie einen eigenen Bereich, inklusive Planschbecken. Ihre „Cattery“ taufte sie „von den Elblöwen“, die hier gezüchteten Kätzchen tragen diesen Namen. „Für mich steht die Liebe zu dieser wundervollen Rasse an allererster Stelle“, sagt Lück. „Man erlebt viel Freude, aber auch mal Leid, wenn man zum Beispiel ein Tier verliert oder ein Notkaiserschnitt bei einer werdenden Mama gemacht werden muss.“ Die drei Zuchtkatzen haben alle ein bis zwei Jahre je einen Wurf von im Schnitt drei bis sechs Kitten. Manchmal sind es sogar neun oder auch nur ein einziges. „Vierzehn Wochen leben diese bei uns“, erzählt Lück. Danach werden die jungen Katzen an Liebhaber verkauft.

Trotz Preisen von mehreren hundert Euro, so die berufstätige Mutter von vier Kindern, „ist es in einer kleinen Hobby-Cattery immer ein Minusgeschäft.“ Denn für den Erwerb der noch teureren Zuchttiere und die Gestaltung ihrer Umgebung hat Lück viel investiert, hinzu kommt der hohe Kosten- und Zeitaufwand für die zuchtspezifische, medizinische Vorsorge und Pflege. In den Bereichen Linienkenntnis und Genetik sei zudem fundiertes Fachwissen unabdingbar. Die Zuchttiere werden regelmäßigen medizinischen Checks und Herzultraschalluntersuchungen unterzogen. Auf diese Weise könnten beispielsweise chronische sowie tödlich verlaufende monogene Erbkrankheiten wie die Herzkrankheit Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) verhindert werden.

Ihre Katzen präsentiert Lück auch auf Ausstellungen. „So überprüfe ich meine Zuchterfolge, außerdem tausche ich mich dort mit anderen Züchtern aus“, erklärt sie. Zuchtvereine wie „Felidae e.V.“ in Hamburg richten diese Events aus, die pro Tag mehrere hundert Besucher anlocken. „Die Tiere, die man dorthin mitnimmt, müssen daher wesensfest sein“, so die Katzenliebhaberin, „unsere machen das sehr gut mit.“ In Vorbereitung der Show wird das Fell der Katzen sorgfältig gepflegt. Lücks Maine Coons wurden bereits mit dem „Best in Show“-Pokal für die schönste Katze einer Rasse ausgezeichnet, oder auch mit „Best Variety“ für den Rasse- oder Farbsieg.

Vor dem Kauf der Rassekatze zum Schnäppchenpreis möchte die Züchterin warnen. „Den meisten dieser sogenannten Schwarzzüchter geht es um schnelles Geld“, meint sie. Diese investierten nicht in die genetische Gesundheit der Tiere, weshalb eine Erberkrankung nicht unwahrscheinlich sei. „Ich kann nur jedem empfehlen, von solchen Schnäppchen Abstand zu nehmen und lieber ein Tier bei einem eingetragenen Züchter zu erwerben oder ein Tier aus dem Tierheim oder der Tier-Nothilfe zu adoptieren“, appelliert Lück.