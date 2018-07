Einsatzreicher Sonntag für Wehr

Verqualmte Wohnung durch überhitztes Essen auf Herd Am Grevenberg / Brennende Gefrierkombinationen am Louise-Schröder-Ring

von Sylvia Kaufmann

24. Juli 2018, 16:05 Uhr

Kein entspannter Sommertag für die Freiwillige Feuerwehr Tornesch am vergangenen Sonntag, 22. Juli: Gleich zwei Einsätze meisterten die Feuerwehrkräfte an dem Tag.

Um 12.55 Uhr wurden sie an ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Grevenberg gerufen. Dort war starker Rauch aus drei geöffneten Fenstern des dritten Obergeschosses gemeldet worden. Die Tornescher Feuerwehr rückte mit 33 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen, darunter das Teleskopmastfahrzeug, an. Brandursache war überhitztes Essen auf dem Herd. Die Feuerwehrkräfte öffneten die Wohnungstür und übergaben den Bewohner dem Rettungsdienst. Der junge Mann wurde vor Ort versorgt. Eine Überführung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Das überhitzte Essen wurde in der Spüle abgelöscht, die stark verqualmte Wohnung und der Flur wurden belüftet. Dabei kam das Teleskopmastfahrzeug der Wehr zum Einsatz.

Wenige Stunden später, um 17.23 Uhr, wurde ein Feuer am Louise-Schröder-Ring gemeldet. Um 17.29 Uhr war das erste Fahrzeug der Tornescher Wehr an der Doppelhaushälfte, in deren Keller zwei Gefrierkombinationen in Brand geraten waren, vor Ort. 31 Feuerwehrleute waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Die Löscharbeiten im Keller erfolgten unter schwerem Atemschutz. Die Einsatzkräfte konnten ein Ausbreiten des Feuers verhindern, Keller und Wohnräume der Doppelhaushälfte waren jedoch durch die Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die drei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. „Die Doppelhaushälfte musste mit einem Ventilator belüftet werden. Außerdem wurde das Löschwasser aus dem Keller abgepumpt. Gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet“, berichtet Ralf Diedrichsen, Pressesprecher der Feuerwehr Tornesch. Beide Einsätze standen unter Leitung des Gemeindewehrführers Dirk Lolies. Zur Brandursache am Louise-Schröder-Ring wurden polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Über eine mögliche Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.