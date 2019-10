Vereinigung der Hausmäuse : Einheitsmaus – die Nager aus Ost und West nähern sich langsam wieder an

Wie einst die deutsche Nation wurde auch das Kulturvolk der Mäuse in Ost und West geteilt.

von Dieter Schulz

02. Oktober 2019, 11:52 Uhr

So wie einst die Mauer Ost und West über Jahrzehnte teilte, verläuft auch heute noch eine knapp 20 Kilometer breite Grenze längs durch Deutschland. Nur auf diesem schmalen Streifen treffen sie aufeinander – die Ostmaus und die Westmaus. Die im Osten musste sich durchbeißen, ist daher etwas kleiner. Und man mag es ob der Ergebnisse bei Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg kaum sagen – sie ist auch etwas brauner.

Die im Westen kommt eher als graue Maus daher, ist dafür aber in der ganzen Welt umhergekommen. Jetzt vereinigen sie sich. Und die Einheitsmaus ist gesünder, ist widerstandsfähiger gegen Parasiten als ihre Väter oder Mütter. Als Erfolgsmodell eignet sie sich trotzdem nur bedingt – es hapert bei der Fortpflanzung.



Die große Teilung

Sie waren ein Volk, sie waren Brüder und Schwestern. Sie schliefen zusammen, sie fraßen zusammen. Bis zur großen Teilung. So wie die deutsche Nation zerfiel einst auch das große alte Kulturvolk der Hausmäuse. Aus der „mus musculus“ wurden „mus musculus musculus“ und „mus musculus domesticus“ – die Ost- und die Westmäuse.

Die einen kämpften sich von ihrer indischen Heimat aus am Schwarzen Meer vorbei durch die russischen Weiten bis zum eisernen Vorhang. Die anderen überquerten das Mittelmeer als blinde Passagiere, zogen über die Alpen und besiedelten ganz Westeuropa.

Migration gibt es nicht nur beim Menschen. Emanuel Heitlinger, Juniorprofessor

Der 39-jährige Heitlinger vom Institut für Molekulare Parasitologie der Humboldt-Universität Berlin forscht auch für das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung und ist der Sache mit der Maus auf der Spur. Aber nur weil das Immunsystem der Schadnager als Modell für das der Zweibeiner dient – Grundlagenforschung eben.

Und seit wann sind sie nun getrennt? „Das dürfte so vor 500.000 Jahren gewesen sein“, meint der Evolutionsbiologe, für ihn ist eine halbe Million Jahre eher ein überschaubarer Zeitraum.

Allerdings hat die Wissenschaft Erbarmen – damit nicht wegen des ständigen Hin- und Her von allem, was kreucht und fleucht, nicht jeder heutzutage als Zugereister gilt, gibt es das Jahr Null. Das ist allerdings auf die Entdeckung Amerikas datiert – wo das Tier 1492 lebte, gilt es als heimisch. Und die Hausmäuse damit als urdeutsch – die einen im Westen, die anderen im Osten.

Entfernte, nahe Verwandte

Nun vereinigen sie sich wieder – ganz vorsichtig. Die Hybridmaus, wie Heitlinger das Einheitswesen nennt, ist aber weniger erfolgreich als jeweils die Ost- oder Westmäuse für sich allein. Für den Biologie-Professor ist eine neue Art nur, wer gemeinsam erfolgreich Nachwuchs zeugt.

Und da hapert es. Allerdings kein Grund, sich verschämt ins Mauseloch zurückzuziehen – dass bei Hybrid-Wesen die Fruchtbarkeit leidet, haben auch andere schon erfahren. Für Pferd und Esel war das Maultier auch kein Erfolgsmodell.

Die wenigen Exemplare der Einheitsmaus, die trotz aller Hürden entstehen, zeigen sich jedoch widerstandsfähiger gegen Parasiten und Krankheiten als jede Altmaus.

Ein positiver Effekt durch das Zusammenwachsen ist, dass sich neue positive Elemente entwickeln, die keine der beiden Seiten vorher besessen hat. Emanuel Heitlinger

Von den Mäusen können wir Menschen insbesondere ein Erfolgsmodell abschauen, ist er überzeugt: Seine Eigenheiten zu bewahren, ohne sich total zu vermischen. Im wahren Leben sei es eben schwierig, alles und jeden in Schubladen zu stecken, so Heitlinger.

Lässt er sich selbst allerdings auch nicht – wenn der Juniorwissenschaftler in kurzen Hosen und Shirt über den Campus spaziert, hält man ihn maximal für einen spät berufenen Studenten, vielleicht auch für den Gärtner.



Mit Fisch fängt man Mäuse

Der Professor lässt seit vier Jahren entlang des einstigen eisernen Vorhanges in Brandenburg Mäuse fangen. Ordentlich deutsch bei den entsprechenden Landesbehörden in Berlin und Potsdam beantragt und penibel überwacht. Statt mit Speck fangen seine Studenten ihre Opfer mit einer Mischung aus Sardellen und Haferflocken. Artgerecht in großen Lebendfallen.

Als wir bei alteingesessenen Bauern, die DDR und LPG überstanden hatten, fragten, ob wir auf deren Hof Mäuse fangen dürfen, haben wir schon aufmerksam beobachtet, ob die gleich zur Forke greifen oder nicht doch den Hund losmachen. Emanuel Heitlinger

Heute ist der Mäusefang für seine Studenten Teil der Lehre, für die Bauern alljährlicher Routinebesuch. Der Professor kommt so mit unterschiedlichen Leuten ins Gespräch, mit dem Berliner Öko-Aussteiger, dem ehemaligen Genossenschaftsbauern. Heitlinger kennt den Ost-West-Konflikt um die Agrarflächen genau wie den zwanzig Zentimeter unter der Erdoberfläche.

In einem Punkt sind sich jedoch alle Hofbesitzer einig – egal ob aus Ost oder aus West, ob von irgendwo zu- oder weggezogen: Die Wissenschaftler müssen alle gefangenen Mäuse mitnehmen. Schließlich gehen in einem guten „Mäusefang-Jahr“ den Jägern bis zu 170 Schadnager in nur zehn Tagen in die Falle. „Deshalb halten wir meist noch mal kurz nach dem Ortschild und lassen den Beifang raus“, erklärt Heitlinger. Schließlich landen auch Wald-, Gelbhals- oder Brandmäuse in den Käfigen. Fürs Labor sind die nicht zu gebrauchen.

Aus die Maus



Die Hausmaus ist – wie es der Name schon vermuten lässt – nur mit dem Menschen gemeinsam erfolgreich. Sie teilen mit uns dieselben Bedürfnisse: Sie mögen es warm und trocken, setzen sich gern an den gedeckten Tisch. Nicht ohne Grund folgte die Hausmaus auf ihrer Migration übers Mittelmeer oder durch die russische Steppe der Spur der Ackerbauern.

Wahrscheinlich steht der Mensch unter Hausmäusen im Gegensatz zur Katze nicht im Ruf überragender Intelligenz. Wobei die Maus dem Menschen – nicht nur genetisch – viel näher zu sein scheint als etwa die Katze. Warum sonst sollte es heißen: Mit Mann und Maus untergehen? Auffällig, dass es sich nie um wirklich freudvolle Anlässe handelt, wenn die Schicksalsgemeinschaft von Mensch und Nager betont wird.

So erging es auch einer weiteren Unterart der Hausmaus – der „mus musculus helgolandicus“. Diese Helgoländer Hausmaus sitzt auf ihrem Felsen in der Nordsee. Ursprünglich lebte auch sie ein ganz normales Hausmausleben, und man mag sich das Entsetzen vor ungefähr 9.000 Jahren kaum vorstellen, als sie von ihrem Felsen herunterspähte.

Ringsum war nichts mehr als Wasser, und die letzten Menschen verließen in Booten die Insel. Die Mäuse aber blieben zurück. Niemand heizte, niemand säte, niemand erntete, niemand deckte den Tisch. Und die kleine Hausmaus beschloss, den Evolutionsbiologen auf ihre Weise zu zeigen, was eine „mus musculus“ ist.

Sie wurde zur Outdoor-Maus, und selbst als die Menschen später zurückkamen, zog sie nicht wieder bei ihnen ein. Wenn heute die Brüder und Schwestern aus Ost oder West per Schiff den Roten Felsen erreichen, verweigert die Helgoländer Maus gewöhnlich jede intimere Bekanntschaft – aus die Maus.