Einheit mit Seltenheitswert

Anna ist im Westen aufgewachsen, Andreas im Osten – ihre gesamtdeutsche Ehe ist immer noch die große Ausnahme

23. September 2020, 20:24 Uhr

Falkensee/Berlin | Anna und Andreas Lutz finden es wichtig, dass der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ein Feiertag ist. Ohne die Wiedervereinigung wäre ihr Leben anders verlaufen. Andreas hätte sich seinen beruflichen Lebenstraum, Fahrzeugtechnikingenieur in der Autoindustrie, wahrscheinlich nicht erfüllen können. Anna wäre wohl trotzdem Journalistin geworden, hätte Andreas aber nie kennengelernt. Ihre vierjährigen Zwillingstöchter Marlene und Frieda und die gerade sieben Monate alte Johanna würde es nicht geben.

Familie Lutz lebt in Falkensee, das eigentlich in Brandenburg liegt, in den vergangenen Jahren aber zu einer Art Vorstadt von Berlin geworden ist. Jeden Morgen fahren beide auf dem Weg zur Arbeit über den früheren Grenzstreifen, an dem ein Schild an die über 40 Jahre währende Teilung der zwei deutschen Staaten erinnert. Die Einheit und ihre Ehe, das sind für Anna (37) und Andreas (35) Normalitäten.

Die beiden sind, statistisch betrachtet, allerdings eine echte Rarität. Nur elf Prozent der Paare in Deutschland sind Ost-West-Paare, bei den Verheirateten sind es sogar nur zwei Prozent. Und meistens heiratet eine Ost-Frau einen West-Mann. Die umgekehrte Variante wie bei Anna und Andreas ist eine Seltenheit, hat der Soziologe Daniel Lois beobachtet.

Es ist ein Sonntagnachmittag im September 2020, die Familie sitzt auf der Veranda vor ihrem Einfamilienhaus, das nur ein kleiner Streifen Wald von einem Badesee trennt. Anna sagt: „Wir sprechen eigentlich nur noch selten über unsere unterschiedliche Herkunft.“ Manchmal lacht sie ihn aus, zum Beispiel, wenn Andi „Beisertorte“ sagt statt – französisch ausgesprochen – „Baisertorte“. Er sagt es heute mit Absicht falsch. Ein Scherz, ein kurzer Moment der Nostalgie. Aber gibt es auch noch schwerwiegendere kulturelle Unterschiede in ihrer Generation?

Andi war vier, als die Mauer fiel, Anna gerade sechs Jahre alt. Andi stammt aus Königsbrück, einer Kleinstadt mit 4500 Einwohnern 25 Kilometer nördlich von Dresden. An das Leben in der DDR kann er sich kaum erinnern. Er weiß, dass er schon als Baby in die Krippe kam, weil das normal war, und dass er als Kind schon mit einer alten Schwalbe über die Felder fuhr, als er noch nicht mal Fahrrad fahren konnte.

Sein Vater war Lkw-Mechaniker, die Mutter technische Zeichnerin. Die Familie war gläubig und in einer evangelischen Freikirche engagiert. „Das war in der DDR schon etwas Besonderes und stand unter kritischer Beobachtung“, sagt Andi.

Trotzdem hat sein Vater nie Stasi-Akten über die Familie einsehen wollen. „Er will es bis heute nicht, weil er Angst hat, dass er vielleicht etwas über alte Freunde erfahren würde, was alles infrage stellen würde.“ Andi bezeichnet sich selbst als unpolitischen Menschen. Es ist ihm wichtig, frei entscheiden zu können, was er beruflich macht. Seine Neugier für alles Technische, seine Begeisterung für Autos, sind sein Antrieb. Er hat in Berlin an einer technischen Hochschule studiert, seine Chancen genutzt.

Anna ist im Westerwald in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, weiter westlich geht in Deutschland kaum. Sie besuchte erst mit drei einen Kindergarten. „Früher wäre nicht infrage gekommen“, sagt sie. Katholische Familie, westliche Traditionen – für Anna waren die DDR und später die neuen Bundesländer sehr weit weg. „Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals in diesem Teil Deutschlands war, bevor ich Andi kennenlernte.“

Erst später als Erwachsene hat sie wirklich begriffen, was damals für ein Wunder passierte. „Ich bekomme noch immer eine Gänsehaut, wenn ich Bilder oder Filme aus der Nacht des 9. November sehe. Es ist doch heute gar nicht mehr vorstellbar, dass so eine Revolution friedlich und erfolgreich verläuft. Wahnsinn, dass das damals gelungen ist!“

Der Statistik zufolge trennen sich Ost-West-Paare häufiger als Paare, bei denen beide aus dem Osten oder beide aus dem Westen kommen. Kulturelle Unterschiede in Fragen der Religion und der Kinderbetreuung sorgten bei gemischten Paaren verstärkt für Konflikte, führt der Soziologe Lois als Gründe dafür auf. Er hat beobachtet, dass rein westdeutsche Paare eher traditionell eingestellt sind, Ost-Paare eher gleichberechtigt Familie und Beruf aufteilen. Mix-Paare müssen mehr Kompromisse finden.

Anna wirft Kaputtes gern gleich weg, Andreas will alles reparieren. „Das ist definitiv etwas, was ich aus dem Osten habe“, meint er. Ihre älteren Kinder gehen in die Kita, seit sie ein Jahr alt sind. Die Eltern wollten beide weiter arbeiten, das war nie ein Streitpunkt. Andreas arbeitet heute in Vollzeit, Anna in Teilzeit, gerade macht sie Elternzeit. Sie kümmert sich mehr um den Haushalt, dafür hält er den großen Garten in Schuss. Andreas schätzt Harmonie, Anna will auch gerne mal Konflikte austragen.

Für sie wäre es nie infrage gekommen, mit ihm nach Königsbrück zu ziehen und dort ihre Familie zu gründen. „Ich fühle mich dort immer ein wenig fremd“, sagt sie. Was Anna als verschlossene Gemeinschaft empfindet, ist für Andi ein typisches Stück ostdeutsche Heimat. „Man lebt dort immer in Gemeinschaft. Jeder kennt jeden, hilft jedem. Man verabredet sich nicht, sondern kommt einfach vorbei“, beschreibt er das, was er als typisch ostdeutsch empfindet. Umgekehrt könnte er sich nicht vorstellen, mit Anna und seinen Kindern im Westerwald zu leben. „Da wäre ich wohl immer der Ostdeutsche.“

In Religionsfragen haben die beiden anders als viele andere Ost-West-Paare keinen Dissens. Über ihren Glauben haben sie sich sogar kennengelernt. Erst schrieben sie sich in einem christlichen Jugendforum im Internet, dann telefonierten sie über Monate – bis Andreas schließlich ins rheinland-pfälzische Koblenz fuhr, um Anna persönlich kennenzulernen. Das war vor zwölf Jahren.

Es ist wohl ein Zufall, dass sie 2015 ausgerechnet ein Haus in Falkensee gekauft haben. Beide hatte ihr beruflicher Weg nach Berlin geführt. Anna arbeitet hier als Journalistin für ein evangelisches Magazin, Andi in seinem Traumberuf als Testingenieur. Ein Eigenheim in Berlin ist unbezahlbar geworden, in Brandenburg konnten sie sich den Traum vom Haus mit Garten verwirklichen.

In Falkensee wohnen ältere Ostdeutsche, die schon immer hier gelebt haben, neben Schwaben, denen es im hippen Prenzlauer Berg zu unruhig geworden ist. Hier gibt es Biobäcker und Altlinke, AfD-Anhänger und Familien wie die Lutz’. Andi sieht hier „ein bisschen alten Osten“, Anna eine wilde Mischung, die ihr gefällt. Vielleicht ist es also doch kein Zufall, dass sie ausgerechnet hier gelandet sind.

Annas Mutter hat für die Hochzeitszeitung der beiden einen Text über die Nacht des 9. November 1989 geschrieben. Die Mutter hatte die schlafende Sechsjährige geweckt, damit sie die Bilder im Fernsehen sieht. „Das ist richtige Geschichte“, hatte die Mutter ihrer Tochter erklärt, „weil sich die Menschen selbst gewehrt haben, etwas zu ändern, was alle schon fast als normal angesehen haben“.

Was werden Anna und Andreas ihren Kindern später erzählen? „Wahrscheinlich werden sie es kaum noch verstehen können, dass es da mal zwei verschiedene Länder gab. Ich denke, es wird für sie keine Rolle mehr spielen“, meint Andreas. „Ich hoffe, dass unsere Kinder in Freiheit aufwachsen und selbst über ihr Leben entscheiden können“, fügt er hinzu. Andreas und Anna sind Optimisten, sie blicken lieber nach vorn als zurück.

Manche Entwicklungen machen ihnen Sorgen: der Zuspruch, den die AfD bei vielen findet, die Welt im Dauer-Krisenmodus. Sie wünschen sich für ihre Kinder all die Möglichkeiten, die sie selbst hatten. „Vielleicht werden wir ihnen schon irgendwann, wenn sie es begreifen können, erzählen, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist“, meint Anna. „Und dass ihre Eltern in zwei sehr unterschiedlichen Ländern geboren wurden.“