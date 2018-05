Innenminister Hans-Joachim Grote überbringt Pinneberg einen Förderbescheid für den Umbau der Straße Am Rathaus

von Daniela Lottmann

07. Mai 2018, 16:11 Uhr

Der Einzelhandel in der Innenstadt soll gestärkt, die Straßen aufgewertet werden und eine erlebbare und attraktive Stadtmitte entstehen – das sind die Ziele der Innenstadtsanierung in Pinneberg. Mit dem „Tag der Städtebauförderung“ am Sonnabend hat die Neugestaltung der Innenstadt einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht. Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) überreichte Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) eine Mitteleinsatzentscheidung für die Neugestaltung der Straße am Rathaus. Die Kosten betragen etwa 157 000 Euro. Der Zuschuss von Bund und Land beträgt insgesamt fast 105 000 Euro.

„Sie tragen gleich zu einem bedeutenden Schritt zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Pinneberg bei“, sagte Steinberg als sie das Wort an Grote weitergab. „Wir stehen an der Schwelle gesellschaftlicher Veränderungen und eines gesellschaftlichen Wandels“, sagte Grote. „Alles ist heute 2.0, 3.0 oder sogar 4.0. Doch was bedeutet die Digitalisierung für eine Stadt wie Pinneberg, die siebtgrößte Stadt Schleswig-Holsteins?“ Dies sei die zentrale Frage beim Thema Stadtentwicklung.

„Die Städtebauförderung ist ein Baustein. Wir, das Land, werden auch weiter unterstützten. Ich denke, dass es heute nicht die letzte Städtebaumaßnahme war, für die sie eine Förderung beantragen“, sagte Grote. Er rechne weiterhin mit Kreativität von Steinberg und der Ratsversammlung, um „an Gelder zu kommen“. „Stadtentwicklung ist ein Zukunftsthema. Eine Stadt ist nie fertig. Ich bin sicher, ihnen wird auch in fünf bis zehn Jahren etwas Neues einfallen“, sagte Grote.

Der zweispurige Ausbau der Straße Am Rathaus, Stellplätze sollen dort wegfallen, ist die Vorbereitung für die Neugestaltung der Bismarckstraße. Wo derzeit Autos fahren dürfen und Parkplätze bestehen, sollen zukünftig nur Fußgänger flanieren. „Wir wollen den Drosteiplatz zur Fußgängerzone mit Verweilmöglichkeiten ausbauen“, erläuterte Stadtplanerin Angela Friedrichsen-Sättler. Die Arbeiten in der Straße Am Rathaus seien der erste Schritt. Danach folgten der Umbau der Bismarckstraße und die Verkehrsberuhigung, die etwa 550 000 Euro kosten soll. Der Bescheid für die südliche Bismarckstraße über 507 000 Euro liegt der Stadt bereits vor. „Mit der Übergabe des zweiten Bescheids kann nun endlich neu gebaut und die Innenstadt wieder ein Stück attraktiver werden“, sagte Steinberg. Ziel sei es, die Umbauarbeiten im ersten Halbjahr 2019 abzuschließen. „Es wird aber keine Bautätigkeit in der Vorweihnachtszeit geben. Wir wollen das Weihnachtsgeschäft und den Weihnachtsmarkt nicht beeinträchtigen“, betonte Friedrichsen-Sättler.