Eine Rallye durch die Stadt

Avatar_shz von lie

20. Januar 2021, 08:57 Uhr

Schleswig | Verschlossene Türen, dunkle Räume, verwaiste Sportanlagen. Wo sonst das Leben tobt, Kinder und Jugendliche zusammenkommen, um Ball zu spielen oder zu zocken, dominiert nun eine gähnende Stille im Jugendzentrum Schleswig. Wie sollte es auch anders sein? „Es ist nun mal Corona“, sagt Sandra Martensen, Leiterin des Jugendzentrums. Die verschlossenen Türen bedeuten aber nicht, dass sie und ihre vier Kolleginnen und Kollegen sich nicht was hätten einfallen lassen.

Im Gegenteil: Das „rätselhafte Schleswig“ bietet nämlich zahlreiche Möglichkeiten, die Zeit corona-konform zu verbringen. Bei der Stadtrallye können Familien, Geschwister oder auch Freunde mitmachen und Preise gewinnen. „Wir haben zehn Touren durch die Stadt geplant,“ sagt Martensen. Die Touren sind in etwa zwischen zwei und vier Kilometern lang und dauern rund 30 bis 45 Minuten. Ein rund zehn Aufgaben langer Fragebogen führt die Teilnehmenden durch die Stadt. Dabei geht’s auch mal knifflig zu, Exkurse in Mathematik und Germanistik nicht ausgeschlossen: „Wie viele Vokale sind in den beiden Straßennamen enthalten und wie viele Fenster hat die Sporthalle der Schule von der Straßenseite?“, lautet eine der Fragen. Um welche Straßenecke es hier geht, bleibt vorerst geheim. Wer neugierig geworden ist und die Stadt mal auf eine ganz neue Art entdecken möchte, kann dies ab heute tun.

Die Routen führen zum Beispiel über die Bahntrasse, durch den Wald, zum Schloss Gottorf, entlang der Teiche, der Schlei oder auch durch die Märchenstraßen. Die Fragebögen können entweder in einem extra für die Rallye angebrachten wasserdichten Rohr vor dem Eingang am Juz abgeholt werden. Alternativ können Interessierte sie im Internet ausdrucken: www.jugendzentrum-schleswig.de.

Es können mehrere Touren gemacht und auch abgegeben werden. Unter allen Teilnehmenden verlost das Juz fünf Gutscheine von der Buchhandlung Liesegang, von Spielwaren Pfeiffer, vom Capitol Filmpalast, dem Kaphörnchen und dem Minigolf Königswiesen. Die Abgabe der bearbeiteten Fragebögen ist ebenfalls in dem Rohr vor dem Jugendzentrum.