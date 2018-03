Eine Klostertour durchs Brenner Moor

von shz.de

27. März 2018, 15:47 Uhr

Von der Kreisstadt Bad Oldesloe bis zum Kloster Nütschau in der Gemeinde Travenbrück ist es ein rund einstündiger Fußmarsch, der es aber in sich hat und durch ein einmaliges Naturschutzgebiet führt. Besonders Naturliebhaber kommen bei dieser Rundtour auf ihre Kosten, denn das Brenner Moor ist das größte Salzmoor Schleswig-Holsteins. Der Salzgehalt seiner Salzquellen erreicht teilweise den des Nordseewassers und deshalb findet man hier auch Pflanzen, die sonst nur an der Küste vorkommen, wie Queller, Bottenbinse, Salzaster, Strand-Dreizack und Milchkraut.

Auch die Umgebung des Klosters ist landschaftlich sehr reizvoll – wenn das Wetter mitspielt. Das weitläufige Gelände des Klosters Nütschau, ein selbständiges Benediktiner-Priorat im Erzbistum Hamburg, lädt mit seinen Bänken zum Pausieren ein.

Die Anfänge des Klosters reichen bis ins Jahr 1577 zurück und das ehemalige Herrenhaus des Grafen Rantzau wird seit 1951 als Benediktiner-Kloster für derzeit 18 Professmönche geführt. Die Mönche sind auch gerne zu einem kleinen Schnack mit ihren Gästen bereit, wenn es die Zeit erlaubt.