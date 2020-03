Eine Insel macht dicht: Der erste Tag in der Sperrzone

Obwohl viele Touristen abreisen, ist Sylt noch immer voll / Lokale und Geschäfte haben nur noch teilweise geöffnet

16. März 2020, 20:05 Uhr

Sylt | Menschen schlendern gut gelaunt durch die Westerländer Friedrichstraße, die dortigen Lokalitäten sind fast voll besetzt und laden zum Verweilen ein. Ein Tag wie jeder andere in der Nebensaison – oder doch nicht? Einige Geschäfte haben nicht geöffnet, das Freizeitbad „Sylter Welle“ und das Kino weisen mit Schildern drauf hin, dass aufgrund des Coronavirus der Betrieb bis auf weiteres eingestellt ist.

Am Sonntag wurde bekannt gegeben, dass es Gästen bis auf weiteres nicht möglich ist, die Insel zu besuchen. „Wir verstehen diese Maßnahme“, erzählten zwei Hamburgerinnen, die gestern planmäßig abreisten. „Wir glauben nur, dass es für die Insel wirtschaftlich gesehen nicht gut ist“, gab eine von ihnen zu bedenken. Angst hätten sie allerdings keine.

„Wieso auch“, wundert sich eine andere Touristin. „Wir können an der Lage doch eh nichts ändern, dann können wir unsere Zeit hier auch einfach genießen“, findet die junge Mutter aus Hamburg, die mit ihrer Familie seit Freitag auf der Insel zu Gast ist. „Wir freuen uns einfach über die Ruhe.“ Natürlich würde sie – besonders im Hinblick auf ihre kleine Tochter – auf die vorgegebenen Hygienemaßnahmen achten und Menschenansammlungen vermeiden. Die Frage, ob sie überlegt habe, früher abzureisen, verneint die junge Frau. Sie sei auf die Insel gebracht worden, abgeholt werden könne sie nicht – „es darf ja niemand mehr auf die Insel“. Und außerdem: „Halte ich es für falsch, Panik zu verbreiten.“

„Ich hab das Gefühl, die Leute hier haben den Schuss noch nicht gehört“, äußert sich Terje Christophersen. Der Sylter studiert zur Zeit in Dänemark und ist erst seit wenigen Tagen wieder auf der Insel. „In Dänemark geht kaum noch jemand in Restaurants oder Bars, die meisten meiner Bekannten dort haben sich selbst unter Quarantäne gesetzt“, schildert er die Lage. „Wir sollten alle so handeln, als hätten wir den Virus schon – nur so kann man sicher gehen, dass andere nicht infiziert werden.“

„Mit der Aufforderung des Ministerpräsidenten an die aktuellen Inselgäste, die Inseln zu verlassen, ist keine ordnungsrechtliche Maßnahme verbunden“, schreibt der Verein Sylter Unternehmer (SU) in einer Mitteilung und stellt damit fest, „dass es den Gästen also freigestellt bleibt, wann und ob sie dies tun werden. Nichtsdestotrotz werden wir mit einer erhöhten Abreisewelle in den nächsten Tagen zu rechnen haben.“ In einem weiteren Schreiben fordert die SU, „zur Herstellung der Rechtssicherheit für unsere Betriebe benötigen wir umgehend einen klaren Erlass des Kabinetts, der regelt, ab / bis wann touristisch relevante Betriebe (Beherbergung, Gastronomie, Einzelhandel, der keinen Versorgungscharakter erfüllt) geschlossen werden müssen. Hieraus ergibt sich, bis wann Gäste definitiv die Insel zu verlassen haben (=Beherbergungsverbot). Wir plädieren ausdrücklich dafür, dass unsere Gäste die Insel bis zum Ende der Woche verlassen müssen. Dieser Schritt ist erforderlich, um existenzsichernde Maßnahmen sicher einleiten, und um Situationsklarheit für die aktuellen Gäste zu haben“.

Dennoch reisten gestern viele Gäste mit dem Autozug ab. Meike Quentin vom blauen Autozug Sylt fasst ihre Eindrücke so zusammen: „Bis dato (15:05 Uhr) haben wir deutlich mehr Fahrzeuge als vorigen Montag und statt einer wie sonst üblich nahezu gleichmäßigen Verteilung haben wir heute mehr als doppelt so viele Fahrzeuge ab Westerland im Vergleich zu ab Niebüll befördert. Die Atmosphäre war den ganzen Tag über ruhig und geordnet, wir haben nach der News am Sonntag noch kurzfristig zusätzliches Personal heute – Montag – früh nach Westerland geschickt“.