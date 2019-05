In seiner Sommerausstellung widmet sich das Ostholstein-Museum dem Kinderbuchautoren Janosch. Ein Auszug mit rund 90 Arbeiten und einer ambivalenten Liebe zur Tigerente.

von shz.de

11. Mai 2019, 16:03 Uhr

Da kann man nix machen, selbst Janosch nicht: Die Tigerente ist und bleibt die populärste der populären Figuren des populären Künstlers. Auch im Ostholstein-Museum entkommt ihr keiner. Und warum auch? Schließlich ist das gelb-schwarz gestreifte Nachziehtier Symbol für inzwischen Generationen übergreifende kollektive Kindheitserfahrungen. Das Oevre des Horst Eckert alias Janosch ist jedoch viel bunter als es Bär, Tiger und Günter Kastenfrosch treiben. Julia Hümme, Leiterin des Museums in Eutin, zeigt jetzt nicht nur den Kinderbuchautoren, sondern auch den Maler und Illustrator – ein Spaß für die ganze Familie, so wie es sich für eine Eutiner Sommer-Sonderausstellung gehört.

Janosch. In Rosatönen mit grünen Kanten weisen die sieben Buchstaben auf die Ausstellung hin. Der Schriftzug ist unverwechselbar und die Farben typisch. Seit früher Kindheit benutzt Janosch neben Gold und Silber am liebsten „Rosa mit Gelb zum Trillern gebracht. Dazu brauche ich noch Blattgrün und Blutrot – dann befällt mich eine totale Magie. Eine Formel aus einer anderen Welt“. So ist es nachzulesen bei www.janosch-gesellschaft.de.

Den gesprochenen Janosch zu sammeln ist verdienstvoll, denn der Mann ist ein scheuer Kauz. Da kann es passieren, dass ihm in menschlichen Begegnungen so etwas rausrutscht wie vor neun Jahren in Lübeck, wo ihm das Günter Grass-Haus eine Ausstellung widmete und wo er in einem Interview mit den „Lübecker Nachrichten“ auf die „scheiß Tigerente“ schimpfte, die er für Kitsch halte und die er eigentlich „nur aus Hohn“ gemalt habe. Die Aufkündigung dieser Freundschaft zum gestreiften Erfolgsmodell rauschte prompt durch den deutschen Blätterwald, war aber offensichtlich nicht so absolut gemeint. Vielleicht hat ihn was geärgert in diesem Moment. Die Tigerente jedenfalls lebt weiter, auch für Erwachsene. In der „Wondrak“-Kolumne, die Janosch seit 2013 für das „Zeit-Magazin“ zeichnet und schreibt, zieht sie der Titelheld hinter sich her.

Einen Blick auf das, was Janosch so alles malt und zeichnet, gewährt das Ostholstein-Museum mit rund 90 Arbeiten auf Papier und Leinwand. Es ist ein breit gefächertes Schaffen, zu dem Landschaften, Porträts, Stillleben, Akte gehören. Zu sehen ist vor allem immer wieder Janosch. „Es wäre möglich, dass ein Maler immer die gleiche Blume malt. Und damit malt er wahrscheinlich immer sich selbst“, ist von ihm überliefert und die Selbsteinschätzung, „ein an den Irrsinn grenzender Optimist“ zu sein. Mit Blick auf seine Kindheit ist das ein Geschenk.

Janosch, 1931 als Horst Eckert in Oberschlesien in sehr bescheidene Verhältnisse geboren, hat einen alkoholkranken, prügelnden Vater. Mit seiner Mutter, einer strengen Katholikin, ist es ebenfalls nicht einfach. Und überhaupt Katholizismus, die Priester, die Beichte: Das sei der größte Unfall seines Lebens gewesen, hat er einmal gesagt. Auch das macht – schwupps! – die Runde.

Mit 14 geht er bei einem Schmied in die Lehre und arbeitet in einer Schlosserei – „Meine beste und allerwichtigste Zeit im Leben, denn man brachte mir den wichtigsten Satz meines Lebens bei: Es gibt nichts, was nicht geht.“ Nach Kriegsende flüchten seine Eltern mit ihm nach Westdeutschland. In Bad Zwischenahn arbeitet Janosch in Textilfabriken, besucht eine Textilfachschule und trifft – es gibt nichts, was nicht geht – in einem Lehrgang für Musterzeichnen auf Gerhard Kadow als Lehrer. Kadow war Schüler von Paul Klee. Die Begegnung beeinflusst sein künstlerisches Schaffen, die Laufbahn wird von ihr nicht geglättet. Das Studium an der Münchner Akademie der Bildenden Künste muss Janosch wegen „mangelnder Begabung“ abbrechen. Er versucht sich freischaffend, probiert sich als Schriftsteller. Jemand rät ihm zu Kinderbüchern, 1960 erscheint mit „Valek das Pferd“ das erste. Zum Namen Janosch kommt es mit dem Vorschlag des Verlegers Georg Lenz.



Der Erfolg bleibt lange übersichtlich – bis 1978 mit „Oh wie schön ist Panama“ und 1980 „Post für den Tiger“ erscheinen und mit ihrer puren Lust am freien Leben Millionenauflagen erreichen. Bis heute sind über 150 Bücher erschienen, die zum Teil in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden. Zu Janoschs zahlreichen Auszeichnungen zählen der Literaturpreis der Landeshauptstadt München, der deutsche Jugendbuchpreis und das Bundesverdienstkreuz; zu den Ehrungen zwei Briefmarken der Deutschen Post.

Janosch lebt seit 1980 auf Teneriffa – entschieden zurückgezogen. Und damit das so bleibt, pflegt er seinen Ruf als kauziger Misanthrop. So ganz will das nie gelingen. Und seine Bilder verraten den Optimisten sowieso.

Was übrigens die Tigerente betrifft: Je nach Interview und Lust an gedanklicher Anarchie gibt Janosch zu Protokoll, diese vom Künstlerkollegen F.K. Waechter übernommen, geliehen oder geklaut zu haben. Im Ruhestand ist das Streifentier ebenso wenig wie der 88-jährige. ●





„Janosch – Maler und Illustrator“. Zu sehen bis zum 11. August 2019 im Ostholstein-Museum, Schlossplatz 1, Eutin. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. www.oh-museum.de