Wer Waren im Internet bestellt, verbraucht Energie und Verpackungsmaterial – aber das Einkaufen vor Ort ist nicht automatisch besser

Ina Reinhart

10. Dezember 2019, 14:42 Uhr

Die Welt verändert sich, auf dramatische Weise. Klimawandel, Plastikmüll, globale Krisen. Es wird immer offensichtlicher, dass der Mensch über seine Verhältnisse lebt. Aber es gibt auch Hoffnung, denn immer mehr Menschen sind bereit, auch ihren persönlichen Lebensstil zu verändern. In einer Serie zeigen wir diese Veränderungen auf – aus unterschiedlichen Perspektiven.

Die schönen Dinge sind nur einen Klick entfernt. Das ist das Versprechen – und die Gefahr – des Onlinehandels. Hier kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit warm und trocken shoppen. Alles ist verfügbar, jeder Handelsplatz auf der Erde erreichbar.

Doch die Sache hat einige Kehrseiten: Unterbezahlte Paketboten parken ihre Lieferwagen wild auf Geh- und Radwegen, können dann nicht einmal zustellen, weil die Besteller nicht zu Hause sind, packen die Pakete wieder ein und alles beginnt von vorn.

Hat der Kunde das Paket in den Händen, schreit er vielleicht erst einmal vor Glück, wie in dem bekannten Zalando-Werbespot. Dann aber packt er oft aus einem großen Karton Mengen von Verpackungsmaterial aus, die ganze Mülltonnen füllen, bevor er feststellt, dass das Bestellte nicht passt oder nicht gefällt. Die Retouren kosten zusätzliche Energie.

Auf den ersten Blick scheint der Onlinehandel eine Erfindung des Klimateufels zu sein – eine Verführung zu Umweltsünden.

Handeln wir aber klimafreundlicher, wenn wir vor Ort einkaufen? Längst stellt der Schuster die Schuhe ja nicht mehr vor Ort her, kaum einer kauft seine Hemden und Hosen direkt beim Schneider. Die Waren sind über weite Strecken unterwegs, bis sie in den schleswig-holsteinischen Städten landen. Hier werden sie in großen Warenhäusern präsentiert, die beheizt und beleuchtet werden müssen.

Die Wege der Waren sind lang in einer globalisierten Welt, und so ist auch die Frage, wer am Ende energietechnisch die Nase vorn hat, nicht so leicht zu beantworten. Eine Studie des Umweltbundesamts, die die Umwelt- und Klimawirkungen des Online-Handels gegenüber dem stationären Handel untersucht, läuft gerade. Die bisherigen Ergebnisse zeigen schon, dass der stationäre Handel nicht unbedingt vorn liegt. Die ökologische Bewertung hängt auch davon ab, wie die Kunden sich zum Einkauf bewegen. Wo auf den Parkplätzen vor Supermärkten und Einkaufspassagen deutlich mehr Autos als Fußgänger und Fahrradfahrer zu sehen sind, fällt die Bilanz eher zugunsten der Klickeinkäufer aus. So fasst auch Christine Merk vom Institut für Weltwirtschaft bisherige Studien zusammen: „Der Onlinehandel gewinnt – unter der Voraussetzung, dass der Kunde die letzten Kilometer mit dem Auto fährt.“

Doch wenn die Kunden beim Onlinehandel ohne Sinn und Verstand Waren ordern, hilft die Einsparung auf Transportwegen wenig. Mehr Waren bedeuten mehr Umweltverbrauch. Dabei wollen die Menschen umweltfreundlich handeln. Das zeigen Umfragen – und Nachhaltigkeit ist deshalb auch ein Trendthema im Marketing. „Das spiegelt sich aber nicht unbedingt im Kaufverhalten wieder“, erklärt Nelly Oelze, Wirtschafts-Professorin an der Hochschule Flensburg. Mehr als die Ökobilanz zählt für den Kunden der Preis – und da gewinnt oft der Onlinehandel.



Entwicklung begann nicht erst mit dem Internet





Das hat natürlich Auswirkungen auf den Handel vor Ort. Lokale Anbieter geraten unter Druck, große Firmen profitieren. Doch solche Entwicklungen begannen nicht erst mit der Omnipräsenz des Internets. Ketten haben seit Jahrzehnten vom Elektronikgeschäft über Buchhandlungen bis zu Bäckereien große Teile der Innenstädte übernommen.

Gibt der Onlinehandel der regionalen Wirtschaft nun den Rest? Nein, sagt IHK-Handelsexpertin Julia Körner. Natürlich mache den Händlern die Sparsamkeit der Kunden zu schaffen, die für wenig Preisvorteil dem Onlinehändler den Vorzug geben. Darunter leiden viele, einige müssen sogar aufgeben. Es bieten sich aber auch neue Chancen. „Das Internet schafft Möglichkeiten, Kunden besser zu erreichen“, sagt Julia Körner. Kleine Unternehmen mit Nischenprodukten finden mehr Käufer und wachsen. Andere profitieren von der Onlinekommunikation, auch wenn sie keinen Versand anbieten – indem sie zum Beispiel mit tollen Ideen in den sozialen Medien Kundschaft in ihre Läden locken. In der Adventszeit wird es da besonders bunt.

Wer zum Fest wirklich nachhaltig einkaufen will, kann sich also online informieren und auch bestellen. Wer aber auch nachhaltig für seine Region handeln will, geht vor Ort – wenn möglich mit Rad, Bus und Bahn oder zu Fuß – shoppen und kauft nur das, was gebraucht wird.