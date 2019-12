Oersberg: Radweg an der Landesstraße 21 kann erst 2023 ans Land überschrieben werden / Nachtragshaushalt verabschiedet

von Rebecca Nordmann

16. Dezember 2019, 16:45 Uhr

Oersberg | Die Übernahme der sogenannten Straßenbaulast für den Radweg an der Landesstraße 21 von Wittkiel nach Arrild – darum ging es in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung, denn die „Zweckbindungsfrist“ endet erst am 24. Oktober 2023. Was es damit auf sich hat, erläuterte Ulrich Bendlin von der Kappelner Verwaltung.

Dieser Weg – 1,8 Kilometer lang – soll zu diesem Zeitpunkt vom Land in dessen Straßenbaulast übernommen werden. Als 2011 der Radwegbau anstand, übernahm Oersberg die Kosten dafür. Zwar gab es Fördermittel, doch die Zuständigkeit und die Unterhaltung lag seitdem bei der Gemeinde. Was fehlt, ist ein Vertrag zwischen Land und Gemeinde. Erst, wenn dieser unterschrieben ist, kann es zu einer Übertragung der Baulast ans Land kommen. Der Haken an der Sache ist, dass es laut Fördermittelreferat „förderschädlich“ ist, wenn eine Veräußerung innerhalb der Zweckbindungsfrist erfolgt. Dann müssten aus den Fördermitteln 175 000 Euro zurückerstattet werden.

„Eine blöde Situation“, kommentierte Gemeindevertreter Cay Petersen. Auf der Suche nach einer Lösung kamen die Gemeindevertreter überein, den Vertrag jetzt nicht zu unterschreiben, sondern abzuwarten, bis die Frist abgelaufen ist.

Im weiteren Verlauf der Sitzung ging es um den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Der wurde wegen der Stammeinlage für den Breitbandzweckverband Schlei-Ostsee erforderlich. Das Zahlenwerk, vorgelegt von Bürgermeister Hauke Lassen, schließt bei Erträgen von 393 800 und Aufwendungen von 398 200 Euro im Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag von 4400 Euro ab.

Der Haushalt für das kommende Jahr weist bei Steuerhebesätzen von jeweils 370 Prozent für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer sowie 390 Prozent für die Grundsteuer B Erträge von 416200 und Aufwendungen von 413 200 Euro aus – und damit einen Überschuss von 3000 Euro. Der war, so Hauke Lassen, bei den ersten Planungen höher, aber: Während der Sitzung des Finanzausschusses war aufgefallen, dass nur ein Kind aus Oersberg im Kindergarten Scheggerott berechnet worden war. Tatsächlich aber sind es vier. Also wurde diese Ausgabe entsprechend geändert, was sich beim Überschuss mindernd auswirkt. Anschließend ging es um die für den 18. April 2020 geplante Cimbern-Rallye, die auch durch Oersberg führen wird, wie Rainer Haulsen ausführte. Die vom Bürgermeister gestellte Frage lautete: „Spricht was dagegen?“ Die Antwort aller Gemeindevertreter: „Nein.“

Auch um einen Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Unterhaltung des Friedhofs in Toestrup ging es in der Sitzung. Vertragspartner dabei sind die Kirchengemeinde sowie die politischen Gemeinden Stoltebüll und Oersberg. Was den Gemeindevertretern missfiel, war, dass im gemeinsamen Friedhofsausschuss zwei Vertreter der Kirchengemeinde, aber nur je einer der beteiligten Gemeinden Stimmrecht haben sollen. Die Forderung ging dahin, dass auch die politischen Gemeinden je zwei Vertreter in diesem Ausschuss haben müssen. Zudem wurde gefordert, dass bis Ende Oktober eines Jahres seitens der Friedhofsverwaltung Zahlen vorgelegt werden müssen, „damit wir wissen, wie die Situation ist“.