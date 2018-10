„Eine besondere Partie“ für Zippel

von Kornelius Krüger

12. Oktober 2018, 12:31 Uhr

Ihr Husarenstreich aus der vergangenen Saison, in der sie einen zwischenzeitlichen 13-Punkte-Rückstand auf den Herbstmeister SC Union 03 noch wettgemacht und am Ende in der Kreisliga 7 den Titel geholt hatten, ist bei den 1. Fußball-Herren des Hetlinger MTV noch in guter Erinnerung. Da die „Jonier“, dem Rückzug von Inter Hamburg aus der Landesliga sei Dank, aber als Vizemeister ebenfalls aufstiegen, kommt es am morgigen Sonntag, 14. Oktober, um 13.30 Uhr im Deichstadion zum Wiedersehen. „Das ist wegen der vergangenen Saison ein besonderes Spiel, aber mit anderen Vorzeichen“, sagte HMTV-Trainer Marc Zippel, dessen Team als Rang-Achter klarer Favorit gegen den Tabellenvorletzten Union 03 ist.