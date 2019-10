Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Avatar_shz von sgr

28. Oktober 2019, 14:52 Uhr

Tornesch | Bislang unbekannte Täter sind am Freitag in ein Einfamilienhaus in Tornesch eingebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, haben die Einbrecher Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In den Nachmittagsstunden verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zu dem Haus im Pfahlweg, indem sie ein von der Straße aus sichtbares Badezimmerfenster gewaltsam öffneten. Danach durchstöberten sie die Wohnräume und verließen das Gebäude mitsamt Beute wieder durch eben dieses Fenster.

Zeugen, die in der Zeit von 16.30 bis 21.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Pinneberg unter Telefon (04101) 20 20 zu melden.