Ein wertvoller Stier

In einer großen Ausstellung wird auf Schloss Gottorf an die Bedeutung des norddeutschen Impressionisten Hans Olde erinnert

Schleswig | Es dauerte lange, den Vater von den Plänen des einzigen Sohnes zu überzeugen – aber am Ende gelang es, auf eindrucksvolle Weise. Hans Olde (1855 bis 1917) hatte Barbarossa gemalt, den kostbarsten Zucht-Stier des Vaters, immerhin beachtliche 800 Goldmark wert. Das Tier wird auf dem 1896 entstandenen Gemälde von einem Mann durch eine leuchtend grüne holsteinische Landschaft geführt – dieses biografisch so zentrale Werk konnte Olde schließlich für 8000 Goldmark an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden verkaufen.

Dass ein Bild des Stieres zehnmal so viel wert war wie das Tier aus Fleisch und Blut, beeindruckte den alten Herren nachdrücklich – und ließ in Joachim Wilhelm Olde, der seinen einzigen Sohn so gern als seinen Nachfolger auf dem landwirtschaftlichen Gut der Familie gesehen hätte, endgültig die Überzeugung wachsen, dass sein Sohn als Maler den richtigen Lebensweg eingeschlagen hatte.



Viele private Leihgaben





Dieser Lebensweg wird nun mit einer umfassenden Ausstellung in der Reithalle auf Schloss Gottorf nachgezeichnet. Gestern Abend wurde die Schau „Impressionist des Nordens. Hans Olde d. Ä.“ eröffnet. Bis zum 20. Oktober werden 125 Werke gezeigt. Der Großteil der Bilder stammt aus den Gottorfer Magazinen, 30 Werke sind private Leihgaben: „Die bekommt man sonst nie zu sehen“, sagte gestern die Direktorin des Museums für Kunst und Kulturgeschichte, Kirsten Baumann. Es ist tatsächlich eine umfangreiche und beeindruckende Ausstellung geworden, auf die die Gottorfer Macher um Kuratorin Uta Kuhl zurecht stolz sind.

Denn einerseits gelingt es ihnen anhand der biografischen Stationen, die künstlerischen Wandlungen des schleswig-holsteinischen Malers, der immer im Schatten des großen Max Liebermann stand, aufzuzeigen. Andererseits erzählen sie mit einigem Selbstbewusstsein, welche Bedeutung dieser norddeutsche Vertreter des Impressionismus auch in Deutschland und Europa hatte. Denn Olde wird zu einem wichtigen Modernisierer der deutschen Kunst, als er in den administrativen Bereich wechselt. Ab 1902 leitet er als Direktor die Weimarer Kunstschule, wo er große Veränderungen vorantreibt. Er setzt durch, dass auch Frauen studieren dürfen, und stellt die handwerkliche mit der künstlerischen Ausbildung gleich.

1911 schließlich wird Olde Direktor der Königlichen Kunstakademie in Kassel – und treibt auch hier bis zu seinem Tod im Jahr 1917 die Modernisierung voran. „Er ist ein großer Künstler der Erneuerungsbewegung“, sagt Kuratorin Uta Kuhl.

Und gleichzeitig war er ein Maler, der zwischen der eigenen Kunst und der Administration hin und her gerissen war. Am Ende hat wohl auch seine Direktoren-Karriere verhindert, dass er bekannter geworden ist. Die Akademie-Arbeit schränkte seine künstlerische Tätigkeit nachhaltig ein, sein Œuvre ist mit etwa 400 Werken nicht sehr umfangreich. Liebermann etwa schuf zehn Mal so viele Werke.

Dass Olde eine größere Bekanntheit verdient hätte, das zeigt die Gottorfer Ausstellung eindrucksvoll. Realistische Bilder des bäuerlichen Landlebens, die rund um Gut Seekamp entstanden sind, wechseln sich ab mit leuchtenden Landschaften und Schneebildern; letztere malte Olde, nachdem er in Paris Bilder des französischen Impressionisten Claude Monet gesehen hatte. Dessen Spiel mit Atmosphäre war die logische Weitererzählung der Kunst Oldes, der schon früh – in seiner realistischen Kunst – die Bedeutung des Lichts in der Malerei erkannt und eindrucksvoll umgesetzt hatte.

Oldes Wandel zum Impressionisten wird an vielen Beispielen belegt – eines der eindrucksvollsten ist das „Hünengrab bei Bülk (Herbststurm am Meer)“, in dem die braunen Blätter dem Betrachter entgegen wirbeln und die See im Hintergrund tost. Ein Bild mit Sogwirkung – und ein großartiges Beispiel für den norddeutschen Impressionismus.



Berühmtes Nietzsche-Porträt





Einen weiteren Themenbereich in der Ausstellung bilden die Porträts. Dazu gehören Bilder der Dichter Klaus Groth und Detlev von Liliencron ebenso wie ein großes – und untypisches – Bild Kaiser Wilhelms II. Auch das berühmte Porträt Friedrich Nietzsches wird in Schleswig gezeigt. Dieses Werk bestimmt bis heute das öffentliche Bild des Philosophen.

Und dann ist da noch das Porträt des Vaters. Der schaut streng auf den Betrachter herunter, die linke Hand umfasst die Bibel. Das Bild ist 1885 entstanden, kurz nachdem Hans Olde sein (vom Vater finanziertes) Studium an der Münchner Kunstakademie abgeschlossen hat. Die Skepsis im Gesicht des Vaters wird erst gute zehn Jahre später weichen, als der Sohn das Bild des kostbaren Stiers Barbarossa verkauft.



Impressionist des Nordens. Hans Olde d.Ä.: Reithalle, Schloss Gottorf. Bis 20. Oktober.