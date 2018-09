Hintergrund und Statistische Zahlen : Ein Viertel der Bevölkerung ist betroffen

von Tanja Plock

18. September 2018, 16:00 Uhr

Ob psychische Störungen wie Depressionen, Burn-Out heute häufiger auftreten als früher ist wissenschaftlich umstritten. Die Situation ist nach wie vor nicht eindeutig geklärt. Die Zahlen der Behandlungen sprechen allerdings dafür, dass es eine Zunahme gibt. Beispielsweise gibt es einen erheblichen Anstieg der Behandlungszahlen bei Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen. Streng wissenschaftlich arbeitende Epidemiologen würden argumentieren, dass dies auch daran liegen kann, dass psychische Erkrankungen besser erkannt werden oder Versorgungsangebote stärker in Anspruch genommen werden.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist jedes Jahr etwa ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung von einer psychischen Störung betroffen (am häufigsten sind

Depressionen und Angstzustände) – je nachdem, welche psychischen Störungen berücksichtigt werden. Nur etwa 50 Prozent der Personenerhalten demnach professionelle Hilfe. Deutlich weniger erhalten angemessene Hilfe. Fast neun von zehn Personen mit psychischen Gesundheitsproblemen geben laut WHO an, von Stigmatisierung und Diskriminierung betroffen zu sein, und mehr als sieben von zehn berichten demnach, dass Stigmatisierung und Diskriminierung sie davon abgehalten hätten, bestimmte Dinge zu tun. Etwa die Hälfte aller psychischen Störungen tritt nach Angaben der WHO vor dem 14. Lebensjahr auf.

