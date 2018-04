Ein Verein mit klaren Perspektiven

TSV-Jahresversammlung in der Kleinen Stadthalle mit Berichten, Wahlen und Ehrungen verdienter Mitglieder

von Klaus Plath

30. April 2018, 16:05 Uhr

Für den TSV Uetersen war es an der Zeit, im Rahmen einer Delegiertenversammlung in der Kleinen Stadthalle das Jahr 2017 zu bilanzieren und Perspektiven für die nächsten Monate und Jahre zu entwickeln. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Jahresbericht des Vorsitzenden Lutz Schölermann, Ehrungen und Wahlen. Unter die Gäste gemischt hatte sich Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen, die die Veranstaltung interessiert verfolgte und es sich auch nicht nehmen ließ, selbst einige Worte an die Delegierten zu richten.

In seinem Jahresbericht entwarf der Vorsitzende das Bild eines in jeder Hinsicht gut aufgestellten, lebendigen Vereins, der gut gerüstet sei für die Zukunft. Zudem ließ er noch einmal die wichtigsten Themen des vergangenen Jahres Revue passieren. Der TSV Uetersen ist mit 1735 Mitgliedern der größte Sportverein in der Rosenstadt. Mehr als die Hälfte aller Mitglieder gehören dem Jugendbereich an. In konkreten Zahlen: 898 Jugendliche stehen 837 Erwachsenen gegenüber. Hinzu kommen noch 287 Nichtmitglieder in Kursen und Sonderangeboten „Sport“.

„Auch wenn die 19- bis 40-Jährigen mitten in der Familien- und Berufsplanung stehen, so ist gerade auf diese Altersgruppe zukünftig verstärkt zu achten, denn Anspannung im Berufsleben benötigt ein attraktives Sportangebot beziehungsweise gesundheitsstabilisierende Ausgleiche“, befand Schölermann. Angebotsvielfalt im sportlichen wie außersportlichen Bereich sei im TSV ein großes Plus, denn dieses wecke das Interesse insbesondere junger Menschen zum Ausprobieren der individuellen und teambasierten Stärken.



130 qualifizierte Übungsleiter und Trainer





Insgesamt sorgen 130 qualifizierte und hochmotivierte Trainer und Übungsleiter für das abwechslungsreiche Sportangebot. Viele Helfer arbeiten im Hintergrund und Verborgenen wie Betreuer, Schieds- und Kampfrichter, Fahrer sowie etliche andere Unterstützer und Gönner des Vereins. Ihnen allen gebühre Dank für ihren Einsatz zum Wohle der Mitglieder und weit darüber hinaus, stellte der Vorsitzende fest. Nutzer äußern sich überwiegend positiv zum Clubheim, das „schön und freundlich“ geworden ist. Was die vertane Chance einer energetischen Sanierung des Gebäudes betrifft, eröffnen sich laut dem Berichterstatter vielleicht neue Möglichkeiten, die ein Engagement von Sport, Politik und Verwaltung in diese Richtung aufleben lassen. Weitere Schwächen am Dach sowie der Heizungsanlagen zeigt die umfänglich renovierte Jahnhalle, die bald angegangen werden müssen. Kostenanschläge werden derzeit eingeholt, ein Kostenanschlag für die Heizung in Höhe von 20 000 Euro liegt bereits vor. Der Vorsitzende widmete sich in seinem Bericht auch dem Stadion und hinterfragte den Planungsstand der Sanierungen. Breiteren Raum nahm das Thema „Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle“ ein, die saniert wurde. Das Schwimmbecken sehe nun gut aus und verfüge über ansprechende Startblöcke. Die neu gestaltete Überlaufrinne sorge dafür, dass die Aktiven bessere Wellen- und Luftverhältnisse haben. Verbesserungswürdig seien die Heizungsanlage und die Herstellung der Wettkampffähigkeit, die dem Verein vor der Bauphase zugesagt worden seien, erläuterte Schölermann. Aber was das angehe, sei zügige Hilfe zugesagt worden.

Hansen überbrachte Grüße der Ratsversammlung und der Verwaltung. Sie fand lobende Worte für den TSV, der insgesamt 40 Sportangebote vorhalte. Insbesondere würdigte sie die Ehrenämtler: Oft werde nicht wahrgenommen, wie viel Zeit und Energie sie aufwendeten.

Die Bürgermeisterin ging auch auf die vom Vorsitzenden angesprochenen Themen ein und machte den Delegierten Hoffnung, dass es mit der Sanierung des Stadions und der Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Schwimmbads vorangehe, auch wenn dies natürlich Zeit benötige.