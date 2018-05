Ein Verein mit guten Zahlen

Dem DRK in Uetersen geht es wirtschaftlich gut / Großer Zulauf bei der Bereitschaft und der Reiterstaffel

von Klaus Plath

04. Mai 2018, 16:33 Uhr

Der Uetersener Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes verzeichnet einen starken Zulauf. Insbesondere die Bereitschaft ist stark angewachsen. Und das liegt insbesondere an der Reiterstaffel. 20 junge Frauen haben sich zur ersten Sanitätsstaffel hoch zu Pferde zusammengeschlossen.

Wie mehrfach während der Jahresversammlung am Mittwochabend im Albert-Schweitzer-Haus erwähnt wurde, ist es die erste Reiter-Sanitätsstaffel Schleswig-Holsteins. 18 Anwärter gibt es bei der Uetersener DRK-Bereitschaft (Schnell-Einsatz-Gruppe im Sanitätswesen). Zuwachs verzeichnet auch das Blutspende- und Kleiderkammerteam. Die Helfer beider Gruppen können jedoch weitere Mitstreiter gut gebrauchen, denn auch die Nachfrage sei stark angestiegen, hieß es. Das Kleiderkammerteam wünscht sich unterstützende Männer. Auch die Schulsanitätsarbeit läuft gut in Uetersen. Die erfolgreich arbeitende Osteoporosegruppe verzeichnet derzeit sieben freie Plätze.

Dieser Rückenwind freut insbesondere den Chef, Thomas Stange. Der Ortsvereinsvorsitzende begrüßte zu Beginn der Sitzung Bürgervorsteher Adolf Bergmann sowie den stellvertretenden Bürgermeister Erhard Vogt. Vom DRK-Kreisverband Pinneberg dabei waren Bereitschaftsleiter Martin Händel und Geschäftsführer Reinhold Kienle. Manfred Irgens, Ortsvereinsvorsitzender des DRK Tornesch, konnte ebenfalls willkommen geheißen werden.

Das Wachstum innerhalb des Ortsvereins drückt sich auch in den von Schatzmeister Andreas Schiemann vorgestellten Zahlen aus. 2017 konnten die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr gesteigert und ein Überschuss erwirtschaftet werden. Gut für den Ortsverein, denn dringend her muss ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW).



174 fördernde und 81 aktive Mitglieder





Der Ortsverein Uetersen besteht derzeit aus 174 fördernden und 81 aktiven Mitgliedern. Derzeit sei alles stabil, so Stange, doch für die Zukunft mache er sich etwas Sorgen. Denn die fördernden Mitglieder würden immer älter, junge wüchsen in der benötigten Stärke nicht nach. Hier müsse etwas getan werden.

Während seines Jahresberichts ging Stange auf die oft als chaotisch empfundene Parksituation auf dem von mehreren Vereinen genutzten Gelände ein. Viele hielten sich nicht an das absolute Halteverbot vor den Garagen, in denen sich die DRK-Einsatzfahrzeuge befinden, so Stange. Das werde sich der Ortsverein nicht mehr gefallen lassen. Stange sagte, dass die Polizei eingeschaltet worden sei. Jedes Fahrzeug, dass in Zukunft vor den Garagen parke oder die Einfahrt versperre, werde fotografiert. Der Vorfall werde zudem zur Anzeige gebracht. Bergmann sagte, dass er mit den anderen Nutzern des Geländes sprechen wolle. Für langjährige Vereinstreue konnten Harald Venzke und Dieter Brüdigam mit der Goldenen Verdienstnadel geehrt werden. Seit 20 Jahren aktiv dabei ist Tim Hartmann, Andreas Schiemann kann sogar auf 25 Jahre aktive DRK-Arbeit zurückblicken. Hartmann und Schiemann bleiben aktiv. Hartmann auf Kreisebene (Jugendrotkreuz), Schiemann als wiedergewählter Kassenwart des Ortsvereins.