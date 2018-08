Ein unermessliches der Meere und landestypische Urlaubsgrüße

von Kathrin Emse

03. August 2018, 15:10 Uhr

Dass Plastik in der Natur schädlich ist, ist mittlerweile bekannt. Wie viel davon allerdings in unseren Meeren herumschwimmt, das weiß bislang niemand. Kieler Forscher des Geomar versuchen, dem auf den Grund zu gehen. Auch wollen sie herausfinden, was die Teilchen dort eigentlich bewirken. Denn auch das weiß bislang kein Mensch genau. Wir berichten darüber im Rahmen unseres „Gesundheits-Check Ostsee“. Zudem hat „Schleswig-Holstein am Wochenende“ sich einmal die Bestseller unter den Postkarten des Landes genauer angesehen.

Schleswig-Holstein am Wochenende