Sörup : Ein Tag nur für Märchen in der Söruper Bücherei

Am weltweiten „Erzähle-ein-Märchen-Tag“ beteiligt sich die Bücherei Sörup am Donnerstag mit einer Märchenlesung.

von Rebecca Nordmann

24. Februar 2020, 15:33 Uhr

Sörup | Der „Erzähle-ein-Märchen-Tag“ findet jährlich weltweit am 26. Februar statt. Finanziert vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund und gefördert vom Kultusministerium beteiligen sich mit dem Projekt „Ein Tag voller Märchen“ auch die Büchereien im Land daran. So findet in der Bücherei Sörup am Donnerstag ab 15 Uhr die Märchenlesung „Es muss etwas Kostbares darinnen sein“ mit der Söruper Erzähl-Künstlerin Katharina Götz statt. Eingeladen sind Kinder ab vier Jahren, Eltern, Großeltern sowie alle anderen Erwachsenen – der Eintritt ist frei, Anmeldung unter Telefon 0 46 35 / 22 68. „Das wird sicher eine sehr schöne Veranstaltung“, verspricht Bücherei-Leiterin Regine Berthold.