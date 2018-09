Ein Tag im Zeichen der Schützen

Fest mit Umzug, Königsschuss und traditionellem Frühstück in Tornesch / Interesse am Pokalschießen für Betriebe und Vereine gestiegen

von Klaus Plath

18. September 2018, 16:05 Uhr

Der Schützenverein Tornesch feierte am Sonntag mit dem Königsfrühstück einen wichtigen Teil seines Schützenfests. Nach einem Umzug durch die Straßen der Stadt und einem gemeinsamen Frühstück mit Ehrungen schossen die Schützen neue Majestäten aus.

Wer wird der nächste Schützenkönig von Tornesch? Das haben die Mitglieder des Schützenvereins bereits per Zufallsschuss entschieden, allein die Proklamation steht noch aus. Sie wird auf dem Schützenball erfolgen. Im Vereinsheim hielten die Schützen ihr traditionelles Königsfrühstück ab, das mit 150 Teilnehmern sehr gut besucht war. Der amtierende Schützenkönig Jens Kaminski wurde zuvor von seinen Vereinsfreunden zu Hause abgeholt und per Umzug an den Schützenplatz begleitet. Für die passende Musik sorgte der Spielmannszug des TuS Esingen. Da der Stadtwerkelauf zeitgleich stattfand, freuten sich die Schützen über viel Publikum. Neben Vertretern befreundeter Vereine nahmen am Frühstück auch Bürgermeisterin Sabine Kählert, Alt-Bürgermeister Roland Krügel, Bürgervorsteher Friedrich Meyer-Hildebrand, der vorherige Bürgervorsteher Peter Daniel, der Vorsitzende des Sportausschusses Horst Lichte und Lokalpolitiker verschiedener Parteien teil.

Im Anschluss wurden die Gewinner des Pokalschießens für Betriebe und Vereine bekanntgegeben. „Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind 2018 deutlich mehr Teilnehmer unserer Einladung gefolgt“, freute sich der Vorsitzende Udo Schöttler. Luftgewehr- und Kleinkaliber-Sieger wurde die Firma Naval Spares GmbH & Co. KG aus Heidgraben, Zweiter wurde der Tornescher Feinwerktechnik-Betrieb RuMaTec und Dritter der MC Bilsbek. Der Schützenfestpokal, der vereinsintern ausgeschossen wurde, ging an Inge Reimers, den zweiten Platz machte Günther Hoppe und den dritten Barbara Schöttler. Der Pantherpokal, der über mehrere Wochen ausgeschossen wurde, ging an Günther Hoppe, die nachfolgenden Plätze belegten Jens Kaminksi und Inge Reimers. Der Gewinner des Wellpappenpokals, Andreas Altrock, konnte seinen Preis nicht persönlich entgegennehmen, denn er nahm an der Deutschen Meisterschaft der Biathleten teil. Auch der Zweite, Gerhard Reimers, war aufgrund seiner Teilnahme an der Landesmeisterschaft abwesend. Der dritte Platz ging an Inge Lapp.

Schützenkönig Kaminski fügte zum Königsfrühstück der Galerie in der Schützenhalle sein Königsschild hinzu, das in seinem Auftrag von Burkhard Nitschmann aus Uetersen geschnitzt worden war. Es zeigt eine Wappendarstellung des englischen Autors Sir Terence David John Pratchett (1948 bis 2015). Dieser wurde durch seine Fantasie-Reihe von der Scheibenwelt bekannt, die zu den Lieblingsromanen von Kaminski zählt.

Alle Gäste erhielten Gelegenheit, einen Schuss auf die Gästescheibe abzugeben, während die Schützen ihre neue Rotte ausschossen. Nachmittags zogen die Mitglieder des Schützenvereins gemeinsam mit dem Spielmannszug TuS Esingen auf den Friedhof. An der Gedenkstätte zu Ehren der Opfer beider Weltkriege legten sie einen Kranz nieder. Nachdem sie den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims Cecilienburg einen Besuch abgestattet hatten, kehrten sie zu einer Kaffeerunde zurück ins Vereinsheim.