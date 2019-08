Ein Spiel mit vielen Gewinnern

Handballer der SG Flensburg-Handewitt strotzen nach der ersten Saisonwoche vor Selbstvertrauen

26. August 2019, 17:57 Uhr

Flensburg | Es klang fast wie eine Drohung an die Bundesliga-Konkurrenz. „Das war noch nicht perfekt von uns. Aber wir haben die Mannschaft, um jeden zu schlagen“, sagte Göran Johannessen nach dem bemerkenswerten 24:19 (13:11)-Erfolg der SG Flensburg-Handewitt bei der MT Melsungen. Der Deutsche Handballmeister hatte den ambitionierten Hessen keine Chance gelassen.

Der 25-jährige Norweger war in der brütenden Hitze der Kasseler Rothenbachhalle mit fünf Toren bester SG-Werfer und ein zentraler Bestandteil der Antwort auf die zuvor oft gestellte Frage: Wie kommt Flensburg ohne Tobias Karlsson und Rasmus Lauge zurecht? „Nach dem Super Cup am Mittwoch und dem Sieg heute freue ich mich einfach, dass die Jungs so viel Verantwortung übernehmen wollen“, sagte Maik Machulla.

Was der SG-Trainer vor der Saison gehofft und auch erwartet hatte, trat schnell ein. Junge Spieler wie Johannessen oder Johannes Golla stellen sich ohne Angst ihrer neuen Aufgabe, mit der deutlich mehr Verantwortung einhergeht. So kassierte die SG ab der 10. Minute nur noch 14 Gegentore, weil Golla gemeinsam mit Simon Hald eine aggressive und sehr bewegliche 6:0-Deckung organisierte, die den MT-Angriff um Julius Kühn, Lasse Mikkelsen und Kai Häfner über weite Strecken neutralisierte. Auch die in manchen Spielsituationen eingesetzte 5:1-Variante mit Johannessen oder Simon Jeppsson auf der Spitze stach.

A propos Jeppsson: Obwohl der lange Schwede nur knapp fünf Minuten auf dem Feld stand, fuhr auch er mit einem guten Gefühl nach Hause. Auf sein Konto gingen in der entscheidenden Phase um die 45. Minute herum, als Flensburg erstmals auf fünf Tore davonzog, ein Assist für Magnus Jöndal und ein Tor bei passivem Spiel.

Im Angriff laufen alle Fäden bei Jim Gottfridsson zusammen. Der Spielmacher dirigiert seine Nebenleute noch selbstbewusster als vergangene Saison. „Ich treffe mehr Entscheidungen und habe mehr Abschlüsse“, sagte Machullas rechte Hand.

Für Routinier Michal Jurecki fand Gottfridsson lobende Worte. Der Neuzugang sprang auf der ungewohnten Position im rechten Rückraum ein, als Magnus Röd mit einer blutenden Lippe zwei Mal behandelt werden musste. Mit seiner ersten Angriffsaktion bediente der Pole am Kreis Golla, die zweite brachte er selbst im Tor unter. „Er ist so erfahren. Ich habe fast nicht gemerkt, dass Magnus auf der Bank war“, sagte Gottfridsson.



