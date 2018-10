„Ein richtig geiles Abenteuer“

Mehr als 20 000 Kilometer: Daniel und Carsten Krüger aus Elmshorn haben die „Mongol Rally“ gemeistert

von Klaus Plath

15. Oktober 2018, 17:58 Uhr

Zwei junge Männer aus Elmshorn, ein 23 Jahre alter VW Polo 6N und eine über 20 000 Kilometer lange Rallye durch 20 Länder. Hinter Daniel und Carsten Krüger liegt ein waschechtes, zweimonatiges Abenteuer. Die Brüder haben vom 13. Juli bis zum 13. September an der „Mongol Rally“ teilgenommen, einer interkontinentalen Autorallye durch die Steppen, Wüsten und Berge Europas und Asiens, die in Prag beginnt und im sibirischen Ulan Ude in Russland endet. „Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit“, sagt der 25-jährige Daniel Krüger. „Ganz im Gegenteil: Wer als erster im Ziel ist, hat etwas falsch gemacht, weil er gar nicht die Zeit hatte, sich die verschiedenen Länder und Kulturen in Ruhe anzusehen.“

Und was für Kulturen das waren: Wer kann schon von sich behaupten, einmal mit den Grenzbeamten in Turkmenistan verhandelt , in dem Haus eines ehemaligen mongolischen Normaden übernachtet oder auf der zweithöchst gelegenen Fernstraße der Welt, dem Pamir Highway in Kirgistan, Autos repariert zu haben.

Erschwert wurde die Reise durch die Vorgaben der Rallye: Das Gefährt musste ein mindestens 20 Jahre alter Kleinwagen mit weniger als 1,2 Litern Hubraum sein. „Geländewagen waren tabu“, erzählt Daniel Krüger. „Es sollte also ein Fahrzeug sein, dass für unser Vorhaben so untypisch wie möglich war – und das es fast zum Scheitern bringen konnte.“

Gut, dass sich der 21-jährige Carsten Krüger für die Reise seinen eigenen Bruder ausgesucht hat. Daniel Krüger hatte zum Start gerade ganz frisch seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker abgeschlossen. Die Brüder aus Hainholz kauften sich also für 700 Euro den 23 Jahre alten VW Polo, ein Auto, das „fast noch zu gut aussah, für das, was wir vorhatten“, wie Daniel Krüger sagt. Bei dem Wagen mit einem Liter Hubraum und 55 PS tauschte er kurzerhand Bremsen, Räder und sämtliche Flüssigkeiten aus. Dann strichen die Brüder das grüne Auto mit einer Farbrolle orange an, bauten aus Holz einen eigenen Dachträger und schnallten darauf eine 240-Liter-Papiermülltonne mit Vorhängeschloss als Transportkiste. Um dem Wagen den richtigen „Look“ zu geben, machten sie Kotflügel und Motorhaube mit Absicht rostig.

Mit diesem Gefährt brachen die beiden am 13. Juli in ihr Abenteuer auf. In Prag war der offizielle Startpunkt der Rallye, von dort ging es für etwa 400 Teams aus aller Welt gleichzeitig los. Sie alle mussten auch die zweite Voraussetzung der Rallye erfüllt haben: Vor dem Start sollten mindestens 1000 Euro an Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Die Krügers haben 1210 Euro zusammenbekommen, 250 Euro von den Stadtwerken, den Rest von Privatpersonen. Die Hälfte des Geldes geben sie an die Organisation „Cool Earth“, die sich für den Erhalt des Regenwaldes einsetzt. Die andere Hälfte geht an die Ferienfreizeiten der KGSE, an denen die Brüder früher selbst teilgenommen haben.

Für die Brüder ging es ab Prag erst einmal quer durch den Balkan bis in die Türkei. „Vom Iran aus hatten dann alle eine ähnliche Route, die sich in den Vorjahren als relativ sicher erwiesen hat“, erklärt Daniel Krüger. Richtig schwierig wurde es zum ersten Mal an der Grenze zu Turkmenistan. „Das Land ist eine Militärdiktatur, ähnlich wie Nordkorea“, sagt Krüger. „Dass wir überhaupt ein Transitvisum für fünf Tage bekommen haben, verdankten wir alleine dem Organisator der Rallye. Selbst das hatte schon 180 Euro gekostet. Und an der Grenze verlangten die Beamten mal eben weitere 400 Euro von uns. Wir waren denen ja praktisch ausgeliefert.“

Ein landschaftlicher Höhepunkt war der ausgetrocknete Aralsee in Usbekistan, früher der viertgrößte Binnensee der Erde. „Dort lagen noch alte Schiffswracks herum und man hatte eigenartigerweise das Gefühl am Meer zu stehen. Da war der Wind, die Salzluft – es fehlte eben nur das Wasser.“

Als Problem stellte sich die Sprache heraus, denn russisch sprachen sie nicht. „Die meiste Zeit über haben wir uns mit Händen und Füßen oder auch mit Zeichnungen verständigt.“ In Hotels sind die beiden jungen Männer nur selten untergekommen. Meistens übernachteten sie im Auto oder in ihrem Zelt. Daniel Krüger: „Nur alle vier Tage sind wir mal ins Hotel, wenn wir unbedingt eine Dusche brauchten.“ Zweimal haben auch Einheimische die Elmshorner aufgenommen, einmal eine Familie im Iran, einmal ein Landwirt in der Mongolei.

Beim Essen probierten die Brüder viel aus, nicht alles traf ihren Geschmack. „Ich habe aus Versehen Kamelfleisch in der Mongolei gegessen – das schmeckte mir überhaupt nicht“, sagt Daniel Krüger. „An den Kamelmilchschnaps haben wir uns garnicht mehr herangetraut.“

Von dem Land Kirgisistan hatten sie zuvor noch nie gehört. „Aber es war mit das schönste Land auf unserer Route. Dort wurden die kargen Landschaften plötzlich wieder grün und bergig und wir haben viele Wildpferde und andere Tiere gesehen.“

Waren die Straßenverhältnisse immer mal wieder richtig schlecht gewesen, so wurden sie in der Mongolei katastrophal. „Die normalen Straßen hörten einfach irgendwann auf“, erzählt Daniel Krüger. „Dort gab es nur noch Trampelpfade quer über Felder und Wiesen.“ Der kleine Polo blieb den Brüdern treu, auch wenn sie zwischendurch zwei Räder austauschen mussten, außerdem die Batterie, den Zündverteiler und den Luftfilter. „Die Ersatzteile hatte ich zum Glück dabei und habe unterwegs alles austauschen können. Ohne meine Fähigkeiten als Mechaniker wäre es manchmal haarig geworden.“

In der ersten Septemberwoche erreichten sie ihr Ziel Ulan Ude. „Von hier wollten wir den Autozug zurück nach Europa nehmen“, sagt Daniel Krüger. „Aber spontan haben wir uns dann wieder ins Auto gesetzt und sind zurück gefahren. 8500 Kilometer in sechs Tagen – eine echte Gewaltfahrt, „aber wir wollten zum Geburtstag von Carsten, dem 14. September, zurück sein“. Zurück waren die beiden am 13. September – müde, völlig erschöpft, aber glücklich. „Das war einfach ein richtig geiles Abenteuer“, sagt Daniel Krüger.