Ein Remis – viele Gewinner

Fußball-Oberliga: Saisoneröffnung ein großer Erfolg / Husumer SV und SV Frisia 03 bieten beste sportliche Unterhaltung

von shz.de

04. August 2019, 12:52 Uhr

Husum | „Das war Werbung für den Fußball in Nordfriesland“, zog der Sportliche Leiter der Husumer SV, Dieter Schleger, ein positives Fazit nach der offiziellen Saisoneröffnung der Fußball-Oberliga. Diese fand am Freitagabend – die HSV trennte sich 2:2 (0:2) vom SV Frisia 03 Risum-Lindholm – in Zusammenarbeit mit dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) erstmals in Husum statt.

Nicht nur die 713 zahlenden Zuschauer sondern auch die vielen Gäste um SHFV-Präsident Uwe Döring erlebten bei bestem Wetter ein Fußball-Fest. „Hier wurden super Rahmenbedingungen für ein tolles Event geschaffen. Besser wäre es kaum möglich gewesen“, meinte Frisias Sportlicher Leiter Olaf Petersen.

Neben dem bunten Rahmenprogramm, zu dem auch die Fairplay- und Torschützenkönig-Ehrungen der vergangenen Saison sowie eine abschließenden Pressekonferenz mit beiden Trainern auf dem Platz gehörten, ließen die beiden nordfriesischen Kontrahenten keine Wünsche offen. Das umkämpfte und zu jeder Zeit spannende Derby hatte daher am Ende auch keinen Sieger verdient. „Es wäre schade gewesen, wenn einer mit leeren Händen dagestanden hätte“, sagte Husums Trainer Torsten Böker.

Auch sein Trainerkollege vom SV Frisia 03, Bernd Ingwersen, sah das so – auch wenn seine Mannschaft mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen war. „Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Mit der ersten Hälfte bin ich zufrieden. Nach dem Wechsel stimmte dann die Zuordnung bei den Standards nicht mehr. Zudem sind wir in der Schlussphase wieder in das alte Muster mit langen Bällen verfallen, wovon wir eigentlich weg wollen. Wir hätten sogar noch verlieren können.“

Obwohl „nur“ ein Unentschieden heraussprang, war Husums Abwehrchef Bosse Wullenweber mit zwei Toren der Matchwinner für die Gastgeber. „Bosse ist bei Standards eine Waffe und zudem als Abwehrorganisator extrem wichtig“, lobte Böker.

Die Hausherren, die insgesamt die bessere Spielanlage boten, bewiesen Nehmerqualitäten und waren in der Schlussphase dem Sieg näher. „Es war eine Energieleistung. Wir haben bereits vor der Pause ein gutes Spiel gemacht, verschenken dann aber zwei Tore durch individuelle Fehler. Wir haben aber trotzdem weiter an uns geglaubt“, so Böker. HSV-Kapitän Henning Lorenzen konnte aufgrund des Spielverlaufs mit dem Punktgewinn leben. „Das Spiel kann sicherlich in beide Richtungen ausgehen, aber spielerisch waren wir meiner Meinung nach besser.“ Einer der besten Spieler des Abends, Risum-Lindholms Lasse Paulsen, brachte es mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: „Das Ergebnis ist leider gerecht.“

Der Schlusssatz zu einem guten Oberliga-Spiel und einem rundum gelungenen Abend war wiederum Dieter Schleger vorbehalten. „Wir Nordfriesen unterstützen uns immer gegenseitig. Daher hoffe ich sehr, dass beide Mannschaften die Klasse halten werden“, sagte Schleger.