Ein Rap über die Demokratie

Schüler besingen in einem selbst geschrieben Lied „die Freiheit, zu entscheiden“ / Vom Land gibt es einen Kompetenznachweis

von shz.de

03. Juli 2019, 16:11 Uhr

TORNESCH | Schüler der Klaus-Groth-Schule (KGS) haben einen eigenen Song getextet und komponiert, den sie beim Demokratie-Song-Contest des Kieler Landtags eingereicht haben. Anlass des Wettbewerbs ist die Entstehung der ersten deutschen Republik vor 100 Jahren. Im Herbst werden die Achtklässler ihr Lied während einer Feierstunde in Kiel präsentieren.

Der Demokratiesong der Klasse 8d heißt „Die Freiheit, zu entscheiden“. In kleinen Teams dichteten die Schüler einzelne Teile des Lieds. So unterschiedlich die Schüler in den Kleingruppen, so unterschiedlich fallen auch die Texte aus. Einer Strophe merkt man das „Fridays for Future“-Engagement ihrer Autoren an: „Anstatt uns Regeln zur Umwelt zu nennen, wollt ihr für Geld die Welt verbrennen“, heißt es da. An anderer Stelle wird die Meinungsfreiheit besungen. Eine andere Strophe ist im Slang verfasst, sie liest sich als Kampfansage an die AfD. Im Refrain besingen die Schüler die Demokratie. Diese sei „Vielfalt“, sowohl bunt als auch schwierig, und garantiere „die Freiheit, zu entscheiden“. Die Bridge fragt kritisch: „Ist die Demokratie noch zu retten?“

Gemeinsam mit Musiklehrerin Katja Krüger haben die Schüler ihr Lied eingesungen. Choukri Joudoul machte die Beatbox, Kevin Sprung spielte das Schlagzeug. Ein befreundeter Tontechniker verlieh dem Stück am PC den letzten Schliff. Ihr Lied reichte die Klasse in Kiel ein. Zwar schafften es die Jugendlichen nicht, unter die zehn besten zu kommen, doch KGS-Schulleiter Andreas Waldowsky überreichte ihnen je ein „Demokratie-Zertifikat“ von Klaus Schlie, dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtags, und einen „Kompetenznachweis Kultur“.

Die Aktion ist von der „Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung“ initiiert. Um teilnehmen zu können, hat Musikpädagogin Krüger sich per Fortbildung zertifizieren lassen. Als das Lied fertig war, besprachen die Schüler im Team, welche Kompetenzen jeder einzelne bei dem Entstehungsprozess gezeigt hat. Jedem Teenager wurden drei Kompetenzen individuell in einer Urkunde bescheinigt. „Die Bescheinigung kann man der Bewerbung beilegen“, erläutert Krüger, „oder damit bei bestimmten Studiengängen seinen Numerus Clausus ein bisschen senken.

Der 14-jährigen Corinna Eberley wird Selbstbewusstsein, Empathie und Kreativität bescheinigt. „Das Projekt hat mir noch einmal verdeutlicht: Durch Kreativität kann ich aus Nichts etwas Neues schaffen“, sagt die Schülerin, die in ihrer Freizeit im Chor singt und gern tanzt. Corinna sang zwei Strophen des Demokratielieds ein und wirkte an der Entstehung des Refrains mit.

Ihr Mitschüler Choukri Joudoul kam erst vor vier Jahren nach Deutschland, er wurde in Italien geboren und ist marokkanischer Abstammung. Obwohl die deutsche Sprache für ihn noch schwer ist, hat er sich sehr engagiert und mit seiner Stimme den Beat gegeben. „Das Gute an Demokratie ist, dass man wählen gehen kann und die Mehrheit entscheidet“, findet er. Der Kompetenznachweis lobt seine Teamfähigkeit, seine Offenheit und seine Kreativität.