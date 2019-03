Ein Polit-Star verglüht

Ursula von der Leyen galt noch vor wenigen Jahren als Anwärterin auf die Nachfolge Angela Merkels. Diverse Affären haben ihren guten Ruf inzwischen ramponiert. Die FDP droht ihr sogar mit einem zweiten Untersuchungsausschuss – wegen der „Gorch Fock“.

02. März 2019, 18:38 Uhr

Als Ursula von der Leyen im Dezember 2013 Ministerin für Verteidigung wurde, galt dies nur als weiterer Meilenstein auf dem Weg nach ganz oben. Die Christdemokratin, die – Tochter des einstigen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht – schon als Kind erlebte, was Regieren bedeutet, hatten etliche CDU-Mitglieder auf dem Zettel für die Nachfolge Angela Merkels als Parteichefin und Kanzlerin. Doch als Merkel den CDU-Vorsitz aufgab, fiel der Name von der Leyens nicht mehr – eine Bewerbung wäre ohne Chance geblieben. Wie konnte der Absturz so schnell erfolgen?

Bei der Inthronisierung war die Niedersächsin noch als erste Frau Deutschlands auf dem Chefposten des Verteidigungsministeriums gefeiert worden. Die Kanzlerin und andere Weggefährten trauten ihr den Posten zu, der zu den politischen Schleudersitzen zählt, jede Menge Standing, Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen erfordert. Das Ministerium zählt zu den Ressorts, das permanent im Fokus von Lobbyisten steht. Denn hier wird über staatliche Rüstungsaufträge in Milliardenhöhe entschieden. Von der Leyen trat mit dem Anspruch an, das Vergabesystem neu zu justieren und bestätigte damit ihren Ruf als zupackende Politikerin. Allerdings habe sie von Anfang an die Seilschaften in ihrem Haus unterschätzt, sagen Kenner der Materie.

Eine von der Ministerin in Auftrag gegebene, im Oktober 2014 veröffentlichte Analyse unterstützte von der Leyens Reformansatz. Die Gutachter, unter ihnen die Unternehmensberatung KPMG, hatten die neun größten Rüstungsvorhaben der Bundeswehr überprüft und etwa 140 Pannen, Probleme und Risiken aufgedeckt. Das Urteil war vernichtend. Dem Bund gelinge es nicht, seine Kosten-, Termin- und Leistungsziele gegenüber den Waffenschmieden durchzusetzen. „Das Management von Rüstungsprojekten verlangt eine Führungskultur, in der Transparenz und Integrität gelebt werden“, lautete eine zentrale Forderung, die sich von der Leyen zu eigen machte. Sie forderte mehr Professionalität:



„Wir müssen auf Augenhöhe mit der Industrie sein.”

Von der Leyen meinte damit, Menschen aus der Wirtschaft anzuheuern. Einen hatte sie wenige Wochen vor Veröffentlichung der verheerenden Analyse in ihr Haus geholt: Katrin Suder wechselte vom Beratungskonzern McKinsey als Staatssekretärin für Rüstungsfragen zu von der Leyen. Begleitet war die Personalie von Sympathie und Kritik: Frischer Wind sei überfällig, lobten die einen. Die anderen streuten unter Verweis auf ein – angeblich – zu nahes, freundschaftliches Verhältnis zwischen von der Leyen und Suder, dass die Ex-McKinsey-Frau ein ungewöhnlich hohes Gehalt erhalte und Kollegen aus der Beraterszene mitbringe. Von der Leyen ließ sich nicht beeindrucken und hielt an ihrer Wunschkandidatin fest.

Inzwischen steht Suder im Zentrum eines Skandals, der mit dem Rücktritt ihrer einstigen Förderin enden könnte. Der Bundesrechnungshof deckte im August 2018 chaotische Zustände bei der Vergabe von Verträgen mit externen Beratern auf, für die von der Leyens Haus pro Jahr bis zu 150 Millionen Euro ausgegeben haben soll. Die Prüfer monierten, in zahlreichen Fällen habe es keine Kontrolle über die Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit gegeben, sich von außen Rat zu holen. Häufig seien große Budgets ohne Wettbewerb vergeben worden. „In der Regel fehlten Aussagen zu alternativen Handlungsmöglichkeiten.“

Die CDU-Politikerin räumte inzwischen Verstöße gegen die Vergaberegeln „in manchen Fällen“ ein, verteidigte aber die Linie, auf externen Sachverstand zu setzen, gerade im neu aufgestellten Cyberbereich. Allerdings: „Die Art und Weise, wie die Verträge abgerufen worden sind – da müssen wir deutlich besser werden, da haben wir Fehler gemacht“, sagte sie in der ARD.

Der Opposition reichten die Beteuerungen nicht mehr. Das Versprechen, besser zu werden, hatte von der Leyen schon zum Amtsantritt gegeben. Die AfD wollte bereits im November einen Untersuchungsausschuss des Bundestages beantragen. Damals traten FDP, Grüne und Linke auf die Bremse – um dann im Januar selbst ein solches Prüfungsgremium ohne die AfD zu initiieren. Inzwischen hat sich der Ausschuss konstituiert und erste Zeugen benannt, darunter Suder. Die 47-Jährige arbeitet nicht mehr für von der Leyen, aber ist immer noch für die Regierung tätig. Seit Sommer 2018 ist sie Vorsitzende des zehnköpfigen Digitalrats – und zwar ehrenamtlich, wie es offiziell heißt.

Dass es überhaupt zu der parlamentarischen Untersuchung kommt, lag nach Darstellung der Opposition vor allem am Verhalten Suders. FDP-Ausschussmitglied Alexander Müller weist der Ex-Staatssekretärin „eine ganz entscheidende Rolle“ in den Vorgängen zu. „Sie hat etwa einen Berater von McKinsey ohne Ausschreibung angeheuert, einen früheren Kollegen, nach dem Motto: ‚Komm mal vorbei und arbeite bei uns.‘ Wir reden hier über Tagessätze von 2800 Euro. Das ist sicher nur die Spitze des Eisbergs.“

Die Opposition sprach bald nach den Verlautbarungen von der Leyens und ihrer Mitarbeiter von Aussitzen und Beschwichtigungstaktik. Sie lud mehrere Spitzenvertreter des Ressorts in den Verteidigungsausschuss ein. „Alle kamen – bis auf Frau Suder“, sagt Müller. Sie habe nur schriftliche Fragen beantworten wollen, was sinnlos gewesen wäre. „Über ihr Motiv will ich nicht spekulieren.“ Tobias Lindner von den Grünen, ebenfalls Mitglied des Untersuchungsausschusses, erklärt:



„Es war nicht nur der

Komplex Suder. Das

Ministerium hat seinen Teil dazu beigetragen.“

Gemeint ist damit der im November vorgelegte Bericht des Ressorts zu einer internen Untersuchung, deren erklärtes Ziel es war, Verantwortlichkeiten herauszufinden. „Das Ergebnis war ernüchternd“, sagt Müller. Angeblich habe sich nicht mehr feststellen lassen, wer wen beauftragt habe. „Dafür brachte die Untersuchung neue Buddy-Netzwerke zum Vorschein, nämlich dass ehemalige Kollegen aus Beraterunternehmen als Mitarbeiter des Ministeriums ihre Kumpel nachgeholt haben.“ Wer jedoch genau die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt, exakt diese Vergaben bestimmt und diese Leute letztendlich engagiert habe, sei nicht mehr ermittelbar. „Ob das so stimmt, wollen wir untersuchen.“

Lindner erinnert sich an eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses Ende 2018, in der er nach eigenen Angaben einen Mitarbeiter der Ministerin fragte, ob es ihn nicht stutzig gemacht habe, „dass so viel ungeklärt blieb, obwohl intern zu den Vorgängen knapp 50 Leute befragt wurden“. Seine Antwort habe gelautet: „Es ist nicht meine Aufgabe, stutzig zu werden.“ Das zeigt aus Sicht des Grünen-Abgeordneten: „Das Ministerium will nicht aufklären oder ist dazu nicht in der Lage. Beides ist ein Unding.“

Die SPD hielt zwar einen Untersuchungsausschuss für nicht notwendig, fügte sich aber dem Willen der Opposition. Ihr Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu unterstreicht: „Nach Lektüre der Berichte entstand der Eindruck, dass im Ministerium von Frau von der Leyen so nach und nach der Überblick verloren gegangen ist, wer da wen beauftragt hat, und dass Abhängigkeiten entstanden sind zwischen Auftraggeber und Beratern.“ Insofern sei es richtig, Fragen zu stellen. „Hier wurde die rote Linie überschritten.“

Auch wenn die Opposition nicht geschlossen den Rücktritt von der Leyens fordert, weil unklar ist, was sie selbst wusste und zu verantworten hat – angeschlagen ist sie. Ihr Stern befindet sich im Sinkflug und droht zu verglühen. Nicht allein wegen der Berater-Affäre. Als vor gut zwei Jahren ein rechtsextremer Offiziersanwärter aufflog, unterstellte sie der Bundeswehr pauschal ein „Haltungsproblem“. Marine und Armee waren entsetzt. Es dauerte Wochen, bis die Wogen geglättet werden konnten. Von der Leyens Rückrudern und Beteuerungen, es nicht so gemeint zu haben, kamen in der Truppe durchaus an. Aber vergessen ist die Unterstellung noch nicht, wie es selbst in der Koalition heißt.

Mittlerweile hat es von der Leyen mit einem weiteren handfesten Skandal zu tun, der sich um die „Gorch Fock“ dreht. Die veranschlagten Kosten für die Sanierung des Segelschulschiffes der Marine stiegen seit 2015 von damals knapp zehn Millionen auf 135 Millionen Euro an. Auch hier schlug der Bundesrechnungshof Alarm. Von der Leyen bildete zwei „Taskforces“, die der Sache nachgehen sollen. Der FDP-Abgeordnete Müller sieht wiederum „Salami-Taktik“ und warnt schon jetzt: „Je nachdem, wie befriedigend die Antworten des Ministeriums ausfallen werden, entscheiden wir, ob wir mit der Aufklärung zufrieden sind oder ob ein zweiter Untersuchungsausschuss die Vorgänge durchleuchten soll.“ Dies sei eine ernsthafte Option.

Während die Linke offen für die Forderung ist, will sich Lindner ihr nicht anschließen. Aus seiner Sicht wird es auch so eng für von der Leyen. „Die Berater-Affäre ist der erste Skandal, den die Ministerin nicht auf irgendwelche Amtsvorgänger schieben kann“, sagt der Grünen-Abgeordnete. Sie spiele genau wie die Große Koalition auf Zeit. „Ich glaube, dass vor allem die Union über die Europawahl kommen will.“ ●