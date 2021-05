Ein Nordfriese rückt in die Regionalliga auf

Weiche 08 befördert Nahne Paulsen

von Ulrich Schröder

21. Mai 2021, 12:44 Uhr

Flensburg | Nils Jungehülsing und Nahne Paulsen haben viel gemeinsam. Beide sind 20 Jahre jung, beide wechselten 2020 von Holstein Kiels A-Junioren (Bundesliga) ins Oberliga-Team des SC Weiche Flensburg 08 – und beide gehören von Sommer an zum Regionalliga-Kader. Sie unterschrieben jeweils Ein-Jahres-Verträge. Trainer Thomas Seeliger und die sportliche Führung setzen damit weiter auf junge Spieler aus der Region. Christian Jürgensen, Geschäftsführer Sport des SC Weiche 08, sagt: „Für die Jungs ist es eine große Chance, die sie sich verdient haben.“

Jungehülsing konnte seine Qualitäten bislang nur in der Vorbereitung auf die mittlerweile beendete Saison 2020/21 demonstrieren. Er war beim 3:0 im Test gegen den Landesligisten Stern Flensburg dabei und fiel Thomas Seeliger in einem internen Trainingsspiel gegen das Regionalliga-Team auf. Pech für den jungen Angreifer: Bei einem Blitzturnier in Kiel brach er sich den Knöchel und verpasste die vier Punktspiele bis zum Saisonabbruch. Der Rechtsfuß bevorzugt die Position im Sturmzentrum, kann aber auch außen agieren. „Er ist schnell, kann den Ball gut festmachen und hat Zug zum Tor“, lobt Tim Wulff, sein Trainer im Oberliga-Team.

Nahne Paulsen absolvierte alle vier Partien, drei davon über die volle Distanz. Der Außenverteidiger, der auch innen spielen kann, begann die fußballerische Laufbahn in der Jugend der SG Langenhorn-Enge. Von 2015 bis 2017 war er für Flensburg 08 aktiv, von 2017 bis 2020 für Holstein Kiel. Als „sehr ehrgeizig und zweikampfstark“ charakterisiert ihn Wulff.

Der ehemalige Torjäger hält große Stücke auf die Youngster: „Sportlich und auch menschlich passt es, das sind zwei Super-Jungs, die jetzt die Gelegenheit haben, sich in der Regionalliga zu präsentieren. Man merkt beiden an, dass sie bei Holstein eine gute Ausbildung genossen haben.“