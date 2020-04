Ein Lob des Föderalismus

Der Hamburger Historiker Tillmann Bendikowski sieht die Eigenständigkeit der deutschen Bundesländer als Stärke – auch in der Corona-Krise

10. April 2020, 18:06 Uhr

Hamburg | Die Krise bringt es an den Tag: Alle sind sich selbst am nächsten, die deutschen Bundesländer, die europäischen Staaten und jeder einzelne, der sich um seinen Klopapiervorrat sorgt, sowieso. War’s das mit dem Glauben an das föderale System und an ein geeintes Europa? Nein, sagt der Hamburger Historiker Tillmann Bendikowski: „Der deutsche Föderalismus stellt gerade in der Corona-Krise seine ursprünglichen Stärken deutlich unter Beweis. Und er ist ein sehr gutes Beispiel für den europäischen Einigungsprozess.“

Angesichts europäischer Streitigkeiten allein um Corona-Bonds, angesichts der deutschen Debatten um Exit-Szenarien oder Abitur klingt das reichlich optimistisch. Das sei er auch, sagt Bendikowski, der den deutschen Föderalismus für sein Buch „1870/71: Der Mythos von der deutschen Einheit“ beleuchtet hat und in dem er – unbeeinflusst von der Corona-Krise – aufzeigt, wo das Ringen mit der Idee des Föderalismus „und die wieder in Mode gekommenen Beschimpfungen der Föderalisten“ (Bendikowski) ihre Wurzeln haben. Dass die weitgehenden Eigenständigkeiten etwa der Bundesländer auch und gerade in der Krise eher für Verwirrung sorgen als zu Klarheit beitragen, will der Historiker so nicht gelten lassen. „Die Lage in Bayern ist eine andere als die in Schleswig-Holstein. Länder, Kreise, sogar Städte reagieren auf ihre Weise und aus ihrer Situation heraus. Da zeigt sich gerade jetzt die Stärke des Föderalismus: Nicht grundsätzlich zentralistisch, sondern in den Regionen werden Entscheidungen zum Wohl der Menschen getroffen.“

Und was ist mit dem Hickhack, den es beispielsweise um das Abitur gegeben hat? „Ja, da ist Schleswig-Holsteins Ministerin vorgeprescht, was ja auch ihr gutes Recht ist. Dann hat sie sich mit ihren 15 Ministerkollegen aber darauf verständigt, dass es hier und jetzt eine gemeinsame Entscheidung braucht. Wenn in Familien alle Entscheidungen so getroffen würden, wären wir gut dran.“ Hickhack sei das nicht, sondern vielmehr eine gesunde Konkurrenz, die aus der Vielzahl von Verantwortungsträgern erwachse. Dem Gedanken der deutschen Einheit widerspreche das ganz und gar nicht – und im Übrigen auch nicht dem Streben nach europäischer Einheit. „Europa war bekanntlich auch vor der Krise eine Baustelle und wird nach der Krise eine bleiben.“

Dass auf der Baustelle Europa umso intensiver gearbeitet werden muss, je vielfältiger die Wurzeln ihrer Mitarbeiter sind, ist für den Historiker kein Grund zum Pessimismus. Woraus er seine Zuversicht schöpft? Wiederum aus der Geschichte: Es gebe eine homogene europäische Kultur so wenig, wie es eine homogene deutsche gebe. „Wir müssen es aushalten“, sagt er, „die Auseinandersetzungen zwischen Bundesländern und die innerhalb Europas mit den Briten, den Ungarn, den Polen. Und wir können es aushalten. Wir brauchen auch nach der Krise eine starke Debattenkultur.“

Sorge um ein Erstarken des Nationalismus hat Bendikowski nicht. „Nationalismus ist nicht nur keine Lösung. Wir sehen vor allem doch, dass sich gerade im Föderalismus Stärken offenbaren. Und die jungen Europäer lernen, arbeiten und leben sowieso schon längst über nationale Grenzen hinweg.“

Was hilft, ist reden. Im Schlusskapitel des neuen Bendikowski-Buches heißt es: „Was 1871 grundgelegt wurde, war keine wirkliche deutsche Einheit. Heute ahnen wir, vor allem angesichts des mühevollen europäischen Einigungswerks, dass eine gelungene Einheit in der Regel das Ergebnis eines anspruchsvollen, lang andauernden Prozesses ist, in dessen Verlauf Widersprüche und Kritik ebenso wie kulturelle, religiöse oder politische Differenzen nicht als Probleme empfunden und ,beseitigt‘ werden dürfen, sondern als Herausforderungen und Teil des gemeinsamen Projekts willkommen geheißen, verhandelt und schließlich in Form von Kompromissen für alle akzeptabel gestaltet werden müssen.“







Tillmann Bendikowski: „1870/71: Der Mythos von der deutschen Einheit“, 400 Seiten, 25 Euro. Das Buch erscheint voraussichtlich am 11. Mai