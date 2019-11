Ein Leben auf dem Bock

Seit 40 Jahren gibt es den Flughafenbus von Kiel nach Hamburg – der dienstälteste Fahrer erzählt seine schönsten Kielius-Geschichten

von Kay Müller

27. November 2019, 13:42 Uhr

Kiel | Er hat sie alle gehabt. „Mutter Drombusch“ Witta Pohl hat er gefahren. Oder in seinen ersten Jahren einen gewissen Uwe Barschel zum Flughafen gebracht. Oder die damals frische Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis in dem Bus transportiert, der ihren Namen trägt: Peter Paul Klukowski ist der dienstälteste Fahrer des „Kielius“, der Buslinie, die seit genau 40 Jahren zwischen Kiel über Neumünster den Hamburger Flughafen ansteuert. „Vorher gab es die Hamburg-Linie, die die Reisenden vom Kieler zum Hamburger Hauptbahnhof gebracht hat. Als dann immer mehr Menschen in Stellingen ausstiegen und mit einem Bus der Hamburger Hochbahn zum Flughafen weiterfuhren, da war die Idee des Kielius geboren“, sagt Klaus Aust, Teamleiter des Fahrpersonals. Zunächst pendelt der Bus alle zwei Stunden zum Airport, heute sind es täglich bis zu 19 Touren, die die rund 40 Fahrer absolvieren, die auf dem Bock des „Kielius“ sitzen.

Das darf nicht jeder, denn man sollte gesundheitlich fit sein, weil man die vielen Koffer zu verstauen hat, sagt Aust. Auch Peter Klukowski durfte nicht sofort ran, dabei bekommt er das Busfahren schon von klein auf mit. „Mein Vater war schon bei der Autokraft“, erzählt der 64-Jährige. Der stellvertretende Leiter hat mich hier schon im Kinderwagen über den Betriebshof geschoben.“ Doch Klukowski lernt zunächst Einzelhandelskaufmann, arbeitet dann auf der HDW-Werft in Kiel, bevor „die lebenslange Sehnsucht nach der Autokraft“ zu stark wird. Er schult um und steigt mit Ende 20 das erste Mal als Fahrer in einen Bus. „Fünf Jahre später war ich schon Oberfahrer, wie das damals hieß. Da bekam ich eine Dienstmütze mit silberner Kordel – und kurz darauf durfte ich dann auch auf den Kielius.“

Klukowski ist bis heute Busfahrer aus Leidenschaft. Er liebt den Kontakt mit den Menschen, die Freiheit hinter dem Lenkrad – und doch drückt ihn der Zeitplan. „Wir sind fast immer pünktlich, denn wir sind gut vernetzt. Sieht einer von uns einen Stau, dann sagt er der Leitstelle und den anderen Fahrern Bescheid. Es gibt viele Wege zum Flughafen.“ Nur einmal sei er in einen Mega-Stau geraten – fünf Stunden lang ging nichts mehr. „Doch die Leute sind ruhig geblieben.“

Ärger habe er in seinen 35 Jahren nur äußerst selten mit den Fahrgästen gehabt. „Die sind alle gut drauf, weil sie in den Urlaub wollen oder daher kommen. Davon lasse ich mich gern anstecken“, sagt Klukowski. Die meisten hätten nur eine Sorge: ob sie ihren Flieger rechtzeitig bekommen.

Mittlerweile fahren auch viele Pendler, die in Hamburg arbeiten, mit dem Kielius. „Man kennt sich“, sagt Klukowski, der allerdings auch schon mal Fahrgästen hilft, die nicht weiterkommen. „Vor ein paar Jahren stieg eine italienische Familie in den Bus, der Sohn konnte nur das Wort ,Schiff‘. Dann habe ich die nach Kiel gefahren. Und weil sie nicht wussten wohin, bin ich nach der Ankunft in Kiel noch mit denen zum Schweden- und dann zum Norwegenkai. Aber da war kein Schiff.“ Aus den Reiseunterlagen der Familie liest Klukowski schließlich den Namen des Schiffes heraus. „Das lag aber in Hamburg und sollte drei Stunden später ablegen.“ Klukowski fährt kurzerhand zum Betriebshof, besorgt sich ein kleineres Fahrzeug und bringt die Familie zum Schiff – rechtzeitig. „Das war schon besonders, auch weil ich zwei Wochen vorher in der Toskana im Urlaub war und mein Feriendomizil nicht gefunden habe. Da hat mich auch ein Einheimischer mit seinem Auto hingefahren. Da habe ich mir gesagt: ,Wenn Du jemals einen Italiener triffst, der Hilfe braucht – dann machst Du das.‘“

Es sind Momente wie diese, die Klukowskis Jobs besonders machen. Mittlerweile gibt es auch ein anderes Unternehmen, das die Strecke zu günstigeren Preisen fährt – aber eben nicht so häufig und zuverlässig, meint Klukowski. Er will jedenfalls so lange weiterfahren, wie es geht, hofft auch darauf, dass einer seiner sechs Söhne die Fahrerdynastie bei der Autokraft aufrecht erhält.

Nur eines hat Klukowski noch nie gemacht: als Reisender den Kielius genutzt. „Ich bin noch nie geflogen“, gesteht der Fahrer des Flughafenbusses etwas kleinlaut. Doch jetzt wolle seine Frau unbedingt nach New York – und das sei auch seine Lieblingsstadt. „Und da komme ich wohl nicht drumherum.“