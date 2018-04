Ein Israeli kritisiert sein Land

von Julian Heldt

26. April 2018, 19:10 Uhr

Um den israelisch-palästinensischen Dauerkonflikt zu lösen, darf es keine Denkverbote geben. Der renommierte israelische Historiker Moshe Zimmermann (74) appelliert an die Politik, auch ungewöhnliche Wege zu beschreiten, statt in einer Sackgassen-Haltung zu verharren. Dabei schloss er ausdrücklich die Regierung seines eigenen Staates ein.

Eine Friedensregelung im Nahen Osten sei durchaus möglich, sagte der aus Jerusalem angereiste Wissenschaftler am Dienstagabend im Jüdischen Museum in Rendsburg und hatte ein Beispiel parat: „Wer hätte jemals gedacht, dass aus den einstigen Erzfeinden Deutschland und Frankreich enge Freunde werden?“

Dieser Vortragsabend zur Staatsgründung Israels vor 70 Jahren war Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Die Exodus-Affäre – Schleswig-Holstein und die Gründung Israels“, die bis zum 3. Juni zu sehen ist. Moshe Zimmermann war beeindruckt von der Form der Präsentation und brachte ins Gespräch, diese Ausstellung auch in Israel zu zeigen.

Die Geschichte der Exodus-Affäre spielte sich auch in Schleswig-Holstein ab, als 1947 Tausende von Holocaust-Überlebenden mit einem Schiff nach Palästina geschleust werden sollten, dort aber von der britischen Mandatsmacht abgewiesen und nach Deutschland zurückgeschickt wurden. In Lübeck landeten sie wieder hinter Gittern und Stacheldraht. Das Schicksal dieser Menschen rüttelte die Weltöffentlichkeit auf mit der Folge, dass in der Uno mit 33 Ländern die klare Mehrheit für eine Teilung Palästinas in einen arabisch-palästinensischen und in einen jüdischen Staat votierte.

Moshe Zimmermann, dessen Eltern 1937 vor den Nazis nach Palästina geflohen waren, war gerade vier Jahre alt, als am 14. Mai 1948 in Tel Aviv in einer schlichten Zeremonie der Staat Israel aufgerufen wurde – für die Juden ein Tag der großen Freude, für die Palästinenser ein Tag der großen Katastrophe, „Nakba“ genannt. „Die Palästinenser haben damals nicht die Chance ergriffen, einen eigenen Staat zu gründen, so wie es die Uno beschlossen hatte“, erläuterte Zimmermann. Sie hätten sogar noch Teile des ihnen zugesprochenen Landes an Israel verloren. In dem folgenden Krieg zwischen dem neuen Staat Israel und seinen arabischen Nachbarn hätten die Palästinenser spürbare Hilfe von ihren Brüdern vermisst und sich verraten gefühlt. Dieser arabisch-israelische Krieg von 1948/49 markiert nach den Worten des prominenten Historikers eine Wende in der jüdischen Geschichte der Moderne.

Dem frei vorgetragenen einstündigen Vortrag folgte eine Diskussion, die ebenso viel Zeit in Anspruch nahm. Zimmermann hielt sich dabei mit deutlicher Kritik an der israelischen Regierung nicht zurück. Er verurteilte die Siedlungspolitik, die einer Annäherung mit den Palästinensern im Wege stehe. Auch dürfe der Status von Jerusalem bei der Suche nach Kompromissen kein Tabu sein. Es kämen aus seiner Sicht verschiedene Denkmodelle in Frage, bis hin zu einer „transnationalen Lösung“.

Rückblickend konstatierte Moshe Zimmermann, dass in der Vergangenheit vielfach Gelegenheiten einer Annäherung leichtfertig vertan worden seien – zum Beispiel 1993 während des Oslo-Friedensprozesses. Nun müsse man versuchen, den festgefahrenen Konflikt mit neuen, auch unkonventionellen Ideen aufzubrechen. Ein Ausgleich auch mit den Palästinensern sei durchaus möglich, man müsse ihn nur ernsthaft wollen, erklärte er und verwies auf geschlossene Friedensverträge Israels mit den einstigen Kriegsgegnern Ägypten und Jordanien.