Ein hoch auf die Kartoffel

Frank Albrecht

31. März 2020, 18:04 Uhr

Globalisierte Nahrungsmittel

Die Corona-Pandemie offenbart gesellschaftliche Nebenwirkungen. Binnen weniger Tage ist das Selbstverständnis weiter Teile der Bevölkerung in sich zusammengefallen. Die Welt, in der wir leben, ist plötzlich kein Dorf mehr. Die Grenzen sind geschlossen. Und der gewohnte Überfluss im Alltag ist plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Der erzwungene Stillstand schafft aber auch Freiraum zum Hinterfragen: Was in der Vergangenheit war Fortschritt und was Fehlentwicklung? Die Ernährungsfrage macht das wohl mit am deutlichsten. Bis vor wenigen Tagen war es für viele selbstverständlich, ihr Essen zu fotografieren und im Internet zu teilen. Das neuste Superfood oder die handgepflückten Heidelbeeren aus Kanada im Müsli – Essen war Projektionsfläche für die eigene gesellschaftliche Verortung. Wenn die Schwarzmaler recht behalten, dann müssen wir uns umstellen. Vom Notwendigen ist genug für alle da, bei anderen Dingen könnte es möglicherweise eng werden. Was heißt das für unsere Essenfotos? Vielleicht mehr Kartoffelbrei, Kartoffelpuffer und Kartoffelsuppe. Sieht zwar nicht so schön aus, schmeckt aber auch.