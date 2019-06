Ein Gruß an unsere Nachbarn

von Jürgen Muhl

20. Juni 2019, 13:22 Uhr

Auch die Dänen müssen zahlen

Ehrlich gesagt: Es ist schon ein ärgerliches Gefühl, wenn dänische Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit zum Überholvorgang ansetzen und sich nicht an die vorgegebene Tempobegrenzung auf deutschen Straßen und Autobahnen halten. Müssen die Dänen doch im eigenen Land äußerst diszipliniert fahren. Tempoverstöße werden hier rigoros bestraft – was auch für Gäste aus Deutschland gilt. Da lassen die Dänen ganz und gar nicht mit sich reden.



Wenn denn aber die Grenze in Richtung Süden bei Flensburg passiert ist, wird häufig so richtig Gas gegeben. Freie Fahrt, egal, was auf den Schildern steht. Bußgeld-Bescheide gab es ja bislang nicht. Auch dänische Lkw halten sich nur selten an deutsche Tempo-Vorgaben. Mit gut 100 km/h statt 60 km/h über die Rader Hochbrücke – das ist Alltag auf der bröselnden Betonstahlkonstruktion, deren Lebensdauer durch langsames Fahren und somit reduzierte Belastung verlängert werden soll.



Mit der dänischen Schnellfahrerei dürfte es bald vorbei sein. Deutsche Behörden können ab dem 1. Juli zu schnell fahrende Dänen – nicht nur auf der Rader Hochbrücke – zur Kasse bitten. Das werden sie tun und so mancher zu schnell fahrende Gast aus dem Nachbarland wird überrascht sein. Gerechtigkeit auf der Überholspur.